Fotballgruppa er 100 prosent enig om at man bør plassere hallen på «parkeringsplassen»

leserbrev

SIK Fotballgruppa har nå gjennom 25 år jobbet for å få realisert en fotballhall.

Det har vært 4 – 5 forskjellige komiteer opp gjennom årene som har konkludert med at det må bygges en 50X70 m isolert hall.

Plasseringen av hallen har vært det største problemet. Det har kommet flere alternativer opp gjennom årene uten at man har blitt enig.

Fotballgruppa er 100% enig om at de vil plassere hallen på «parkeringsplassen» ved Lerøy Stadion. Denne plasseringen er den mest gunstige for fotballen, men også for skolen og barnehagen.

Norges Fotballforbund mener klart at en slik hall må bygges nært eksisterende fotballbaner/idrettsanlegg. 95% av alle hallene i Norge er plassert ved stadion eller skole. Dette for å få sambruk. Ungdomsrådet i Skjervøy er av den samme oppfatningen da de mener at dette vil bli en fin samlingsplass for ungdommen ved at man da kan benytte klubbhuset som møteplass.

Plasseres hallen andre steder enn ved stadion, vil dette koste ca 10 mill mer på grunn av at det da må bygges garderober og klubbhus og det må investeres i ny infrastruktur. Hallen vil da også bli betydelig mindre brukt.

Parkeringsplassen ved stadion er regulert til idrettsformål og man kan komme raskt i gang med byggingen. Andre alternativer må reguleres om og det vil ta flere år før bygging kan starte.

Fotballgruppa har utarbeidet ei ny skisse som viser hvordan hallen vi se ut i terrenget. Det er gjort noen endringer for å imøtekomme naboene. Terrenget nedenfor hallen vi bli gjort mye slakkere en tidligere vist. Det er også åpnet for tilkomstvei fra kirkegården. Hallen vil ikke skape mer støy en det er i dag. Det vil også bli mindre snø i området, da mye av snøen på taket vil blåse bort. Flere parkeringsplasser vil bli utarbeidet på sørsiden av hallen.

Flere har kommet med forslag at det bør bygges en storhall/flerbrukshall.

Investeringene til en slik storhall vil bli 5 ganger dyrere og driftsutgiftene vil også være 5 ganger høyere. Dette mener fotballgruppa at verken kommunen eller fotballgruppa har råd til.

Investeringskostnadene til en hall på 70X50M kommer på 20 – 24 mill kr med egenkapital på 8-10mill. Driftsutgiftene vil komme på ca 200.000,- kr pr år.

Fotballgruppa vil alene kunne dekke mesteparten av driftsutgiftene og kommunen vi da nesten ikke få noen kostnader på drifta.

I dag er Skjervøy IK 89 år. La oss komme i gang til neste år da klubben fyller 90 år.