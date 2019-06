Vi trenger en sterkere politisk innsats for å få en god skole

leserbrev

I løpet av den kommunestyreperioden vi er inne i nå, har det blitt en økt bevissthet om de utfordringer vi har i skolen i Nordreisa. Nordreisa AP har, sammen med samarbeidspartnere, fått gjennom en del tiltak som vil styrke elevers mulighet til læring på kort og lang sikt. Eksempel: styrking av administrativ kapasitet på skoleeiersiden, økt timetallet slik at også 5.trinn har skole hver dag og nå sist, innføring av nettbrett til alle. For å nevne noe.

Men - det har over mange år vært kjent at gjennomsnitt av elever i Nordreisa lærer mindre enn gjennomsnitt av elever i landet og fylket. Det er altså en mye større prosentandel av våre elever som har hatt lav mestring på grunnleggende ferdigheter som lesing, regning og engelsk. Samtidig er det prosentvis færre av våre elever som har høy mestringsgrad. I flere av årene har avstanden opp til landsgjennomsnitt vært urovekkende store. Men - det er jo ikke elevene det er noe galt med!

Den 23. mai 2019 presenterte Utdanningsdirektoratet en statistikk for hvordan det står til med læring i norske skoler. I dette tilfellet en statistikk som viser hvordan hver skole i Norge faktisk bidrar til elevenes læring – såkalt «skolebidragsindikator» . Dette kommer frem når en justerer for elevenes familiebakgrunn og tidligere karakterer. De nyeste tallene er fra 2017-2018. Den nye skolebidragsindikatoren antyder at de yngste av våre elever ligger over ett år etter i læringsprogresjon samlet over de første fire årene. Sett i forhold til landsgjennomsnitt.

Nok en gang får vi dessverre en påminnelse om at grunnskolene i Nordreisa må forbedre seg. Statistikken viser først og fremst at alle vi som skal støtte barn og unge i vår kommune, være seg foreldre/foresatte, lærere, administrasjon eller kommunepolitikere, ikke har lykkes i det viktige oppdraget med å gi barna et godt nok utgangspunkt for videre utdanning eller jobb.

Når skolene ikke lykkes med å hjelpe elever til å oppnå sitt faglige potensiale, så er det først og fremst skolene som må skjerpe seg. Men – for at skolene skal få det til, så må de ha både gode rammebetingelser og styringssystemer som gjør dem i stand til å gjøre den jobben vi forventer av dem. Økonomisk sett er tilstanden i skolene våre god, men like viktig er faktisk at kommunestyret er en skoleeier som har klare visjoner og ambisjoner for skole og for læring - og vet å overføre dette videre ut I organisasjonen.

Vi må erkjenne at kommunestyrene i Nordreisa ikke har lykkes godt nok med å være en god skoleeier. I neste periode må vi derfor jobbe hardere for en ytterligere styrking av kapasitet og kompetanse på alle nivå i organisasjonen, inkludert den politiske styringen. Vi vil jobbe for og styrke laget rundt eleven på den enkelte skole- og bidra til at alle elever skal få bedre støtte i sin læring fra dag en. Samlet sett vil dette gi grunnlag til at flere av våre barn og unge får et godt læringsutbytte og at alle får oppleve å få utvikle seg både faglig og sosialt på skolen. Og det trenger vi faktisk. En god skole er kanskje det viktigste en kommune holder på med. Nordreisa AP sitt motto for skole og oppvekst er - «tydeligere krav – sterkere støtte».