leserbrev

På torsdag vedtar Stortinget å legge ned pelsdyrnæringen. Det er Arbeiderpartiet for. Men, vi støtter overhode ikke måten det gjøres på.

Jeg ble med i politikken fordi jeg tror det er mulig å gjøre en forskjell. Jeg tror på politikken og jeg er opptatt av rettferdighet.

Bak diskusjonen om vi skal ha ei pelsnæring eller ikke er det mennesker, bønder, familier. De er helt på ekte og har de samme behov som alle oss andre. Behov for trygghet. Trygghet mot at staten skal gjøre dem til gjeldsslaver. Trygghet i å ha økonomi og jobb til hjem, mat, SFO, barnehage og en trygg pensjon.

Når Stortinget bestemmer å legge ned ei næring, så må Stortinget sikre at staten betaler regninga. Regningen kan vi ikke legge på de familier og bønder som ikke har gjort noe annet enn å leve av og investere i ei lovlig næring.

For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre at pelsdyrbøndene som nå må avvikle får en anstendig, rettferdig og ordentlig kompensasjon og behandling. Vi mener at staten må ta et betydelig større ansvar som sikrer at pelsdyrbøndene får en tydeligere rett til erstatning.

På torsdag blir FrP, Høyre, Venstre og KrF med viten og vilje, å sende bønder, familier ut i utrygghet, gjeld og gi mange en meget usikker framtid.

Disse politikerne blir å sørge for at unge mennesker mister all egenkapitalen sin som normalt ville vært en sikkerhet i overgang til nytt inntektsbringende arbeid.

De blir å sørge for at voksne bønder mister hele pensjonen sin, som i stor grad er bundet opp i anleggenes verdi.

I Kåfjord i Troms, er Levin Mikkelsen pelsdyrbonde. Han har kontaktet hele Tromsbenken. Jeg er spesielt spent på hva Kent Gudmundsen og Per-Willy Amundsen sine svar til Levin er.

Uavhengig av hva man mener om pelsnæringen burde dette engasjere flere. Flere burde heve stemmen sin mot urettferdig behandling og kreve en anstendig behandling av pelsdyrbøndene.

På torsdag skal jeg snakke høyt på vegne av disse folkene. Jeg skal gjøre mitt. I anstendighetens navn håper jeg flere gjør det samme!