Den store følelsen

leserbrev

Pappa! Jeg er veldig glad i deg.

Så få ord, men så mye varme.

Og når jentene på 4 og 6 år, samstemt mener at pappa ikke trenger å trene som mamma for han er jo så sterk, kan jo ikke livet føles bedre.

Tenk om verdenen var som gjennom en 4- og 6-årings øyne. Tenk om alle verdens problemer kan fikses av pappa. Tenk om alle rundt en var snille og vil en godt. Å være pappa er verdens herligste ting, samtidig som det hviler en konstant frykt. En frykt over at dine jenter etter hvert lærer seg å se verden som den er.

Akkurat nå rystes verden av bilder fra grensen mellom Mexico og USA, en liten datters arm rundt sin pappa, begges ansikter nedgravd i gjørmen, begge døde. En Pappa som ønsket å skape ett bedre liv for sin datter, sin familie, og tok ett skjebnesvangert valg. Ett valg som jeg, når man ser bakom storpolitikken og legger kynismen til side, nok også ville vurdert om jeg var i samme situasjon som han.

Fra det øyeblikk jeg fikk mine barn i armene har min glede og mitt lodd i livet vært å gjøre deres liv best mulig. Mitt ønske er å gi dem ett kompass i livet, som gjør at de etterhvert tar egne gode valg, for seg selv og for dem rundt seg. I en framtid som vil kreve mer og mer av dem, allerede fra de er ganske små. Og det kan selv ikke verdens beste pappa verne de mot.

Vi kan i dag lese at flere og flere barn utvikler symptomer på stress. Professor Trond Diseth, avdelingsoverlege ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på Rikshospitalet, har blant annet sett en formidabel utvikling. I løpet av fem år opplevde hans avdeling en femdobling i antall henviste pasienter fra hele landet. Det kan være flere årsaker til slike tilstander, som mobbing, skilsmisse, overgrep eller andre forhold i familien. Men etter en grundig kartlegging for å finne årsaken til den store økningen, var det ett forhold som skilte seg tydelig ut: Prestasjonspresset.

Bufdir sier følgende: «Etter hvert som barn blir eldre stilles det i større og større grad krav til dem på forskjellige arenaer. De kan oppleve mange former for press, som for eksempel prestasjonspress, kroppspress og kjøpepress. Dette presset kan være direkte og/eller indirekte, og kan for eksempel stamme fra venner, media, skole, fritidsaktiviteter, familie og bekjente - eller ungdommen selv.»

Så kjære jenter, pappaer vet at deres liv vil bli så mye mer annerledes fra det livet som pappaen vokste opp i. Pappaen vet at dere vil bli målt etter hvordan dere gjør det på skolen, på trening, hvilke klær dere går i og ikke minst hvordan deres kropp ser ut. Kanskje får dere ikke toppkarakterer på skolen, er stjerna på laget, har de dyreste klærne, men vit at dere er bra nok som dere er.

Realiteten er at de fleste ikke er flink i alt, gjør dokkers beste så er vi, pappaen og mammaen fornøyde. Kanskje må dere høre ting slengt etter dere, bare fordi dere er jenter. Høre at dere er horer, billige, sagt av gutter som vil være tøffe, og gutter er jo gutter. Kanskje må dere høre sånne på-kanten vitser, «bare sagt på gøy», sagt av gutter, og gutter er jo gutter. Pappaen vil ikke kunne beskytte dere mot alt dette. Pappaen vil ikke kunne fikse alle deres problemer.

Men vit at pappaen vil være der for dere, at pappaen vil gjøre sitt for at dere får vokse opp å bli like gode kvinner som de gode jenter dere er nå. Pappa vil gjøre sitt for at den største faren deres IKKE er å være født som jenter.

For pappa er glad i dere.