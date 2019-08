Du får ikke denne sommeren tilbake – det gjør ikke barna våre heller

leserbrev

«Det var sommer, jeg var 10 år. Kanskje mindre også, det husker jeg ikke. Vi hadde vært på øytur med mange barn og voksne. Jeg husker ikke hva vi gjorde, om vi badet eller om vi fisket krabber. Men jeg husker at jeg måtte kjøre båten hjem, med en full pappa sovende foran meg hele veien hjem «alene» i mørket. Vi hadde en liten båt, den var enkel å kjøre men jeg hadde ikke kjørt så mye båt før.

Redd for full pappa, redd for båten, redd for mørket og vannet. Pappa var så full at han sovnet foran i båten. Jeg husker det var mange voksne igjen på øya, de skulle sove der. Men det kunne ikke vi, fordi vi måtte hjem til mamma.

Jeg husker jeg kunne ønske noen sa «Nora, du kan sove i teltet vårt i natt» eller «Nora, vi kan kjøre deg hjem med båt til mammaen din». Men ingen sa noe.»

Historien ovenfor er dessverre sann. En historie vi i Av-og-til har fått tilsendt i sommer fra en som nå er voksen. Vi får ofte høre eksempler på historier om barn som har måttet påta seg et ansvar som barn ikke skal ha. For dem vil minnene fra årets sommerferie lagres med en bismak. «Smaken» av alkohol.

Alle historier er forskjellige. Noen handler om dem som får et altfor stort ansvar på sine små skuldre, som jenta som måtte kjøre båt alene hjem. Andre opplever at alkoholen blir så viktig for de voksne at barnas ønsker og behov kommer i andre rekke. Når det blir viktigere å skåle i bobler enn å se på poden som har lært seg å stupe, eller når mamma må sove ut gårsdagens hyttefest i stedet for være med ut på skjæret og bade, som planlagt. Da er det gjerne følelser som skuffelse, utilstrekkelighet og ensomhet barna kjenner på.

En undersøkelse Respons Analyse nylig gjennomførte for Av-og-til viste at 1 av 4 voksne nordmenn drakk alkohol nesten hver dag gjennom sommerferien i fjor. I ferier, og særlig om sommeren, blir alkoholen lettere tilgjengelig. Terskelen for å ta et par glass ekstra senkes, og det drikkes i situasjoner der man vanligvis ikke ville ha syntes det var greit. Det går for ofte utover barna.

Sier jeg med dette at du skal korke flasken for resten av ferien? Nei. Jeg oppfordrer deg til å ha alkovett. I enhver situasjon der det skal være barn til stede bør du tenke over om du skal drikke alkohol – og hvis du bestemmer deg for det – når du bør korke flasken.

Om dere skal være flere voksne til stede, kan det være fint å snakke sammen om hvordan dere skal håndtere alkohol med barn i nærheten. Og det går an å snakke med dem om hva de tenker om at de voksne tar seg et glass eller to med vin. Da er det viktig at du tar det de har på hjertet på alvor.

Mitt ønske er at når det er skolestart 19. august og våre håpefulle møter opp til første time, så kan de spole sommeren tilbake og fortelle om drømmer og forventninger som gikk i oppfyllelse – fritt for den beske ettersmaken.

For husk: Du får ikke denne sommeren tilbake, og det gjør ikke barna våre heller.