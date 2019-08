Vi har for få kvinner i politikken!

leserbrev

54 254 personer stiller til valg i år. Av disse er 23 258 av dem kvinner. I 34 av landets kommuner er det KUN mannlige listetopper i år. 31,5% av landets listetopper er kvinner. Det er et problem vi må ta på alvor.



Jeg er snart ferdig som kommunestyrerepresentant i Lenvik kommune. Der har jeg vært gruppeleder i to kommunestyreperioder. Jeg har opplevd at i min kommune er det i hovedsak menn som bestemmer. Ordføreren er mann. Varaordføreren er mann. Et parti har tre representanter i kommunestyret der samtlige er menn. Lederne for alle de politiske utvalgene er menn.



Lokalpolitikken er i mange kommunestyrer i landet blitt en gutteklubb der menn tar avgjørelser som i stor grad går ut over kvinner. Det er bare 10 av landets 356 kommunestyrer som har flere kvinner enn menn, og bare 28% av landets ordførere er kvinner. Og det merkes.



Valglistene til årets valg viser at det ikke er noen grunn til å tro at mannsdominansen i politikken går mot en endring. Andelen kvinner som stiller til valg er stort sett likt forrige kommunevalg, og vi ser at jo lengre mot høyre man kommer, jo færre kvinnenavn finner man på kommunevalglistene.



SV er et parti som tar kvinner på alvor og som sikrer god kvinnerepresentasjon på listene våre i hele landet. Vi har størst kvinneandel med 55% kvinnelige kandidater, og vi skulle gjerne hatt flere. Dårligst i klassen er FrP som totalt stiller med 28% kvinnelige kandidater.



Kvinner er ikke likestilt i politikken og tallene forteller oss at vi har lang vei igjen før vi kan kalle oss for et likestilt land. Kvinners tilstedeværelse der avgjørelsene tas er en forutsetning for at også våre interesser skal tas i betraktning når viktige valg skal avgjøres.



De siste årene har vi sett mange eksempler på hvorfor det er viktig at kvinner tar plass i den offentlige debatten. Vi har nettopp sett en historisk endring i abortloven, fødetilbudene i distriktene raseres, kvinner tjener dårligere enn menn og helsesektoren i landet drives nærmest på dugnad der ufrivillig deltid, midlertidige stillinger og uverdige stillingsprosenter regjerer.



Det bør være et mål for alle partiene å sikre at flere kvinner får være med å bestemme. Når partiene ikke tar ansvaret sitt på alvor og har en slapp bevissthet over verdien det er å sikre kvinners mulighet til å delta blir det opp til velgerne å bidra til at flere kvinner får plass. Det er på høy tid at vi får flere kvinner opp og frem.



Jeg håper at valgdeltakelsen i år blir rekordstor i nord. Og jeg håper at mange bruker tid på å tenke over hvem vi ønsker skal representere oss. Ca 25% av politikerne blir valgt inn på grunn av personlige stemmer fra velgerne. Å krysse en kvinne på valgseddelen eller gi en slenger til en kvinne er en liten, men viktig handling som kan være med på å sikre at halvparten av befolkningen blir bedre ivaretatt enn i dag. Godt valg!