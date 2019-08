Ikke vet jeg hvem som er på valg eller hvilke saker de diskuterer

leserbrev

Når vi nå går mot et nytt kommunestyrevalg så må jeg bare innrømme at jeg ikke har peiling på hvem jeg skal stemme på. Ikke vet jeg hvem som er på valg, hvilke saker de diskuterer og hvilke resultater det ender med.

Som sterkt svaksynt har jeg ikke lest ei eneste avis på 10 år. Da var det veldig fint å ha nærradioen å lytte til for å høre politikerne presentere sine budskap og ikke minst alle de interessante (les morsomme) diskusjonene når det var direktesending i nærradioen fra kommunestyresalen. Det er med skam å innrømme at jeg er godt orientert når det gjelder hvilke politikere og partier som er på stortinget men er totalt blank når det gjelder min hjemkommune.

Jeg får vel bare ta meg en tur innom stemmelokalet og vilkårlig plukke en stemmeseddel og håpe på det beste. Ønsker alle et godt og selvstendig valg.