leserbrev

Krysset inn til Skjervøy Helsesenter har i alle år vært en livsfarlig utfordring både for kjørende og - ikke minst - for gående. Hvis man kommer kjørende inn til Skjervøy langs hovedveien (FV866) eller ut fra Helsesenteret, er krysset oversiktlig og greit.

Men dersom man kommer kjørende fra Skjervøy sentrum, har man nesten ingen oversikt over biler som kommer i motgående kjørefelt. I tillegg til at krysset ligger i en knapp høyresving, er det også slak oppoverbakke der, noe som gir tilleggs-utfordringer om vinteren.

For myke trafikanter er området nesten enda verre. Det går et fortau langs oversiden av Strandveien, men det stopper der svingen begynner. Det er et merket gangfelt 100 meter før, vedSkjervøy videregående skole, men det ender i rekkverket på motsatt side av veien, kloss opp i krysset til Industriveien. (?) Gående, rullestolbrukere o.a. kan ikke krysse veien ved å bruke gangfeltet, men må krysse Strandveien rett ovenfor videregående. Der er det busstopp på begge sider av veien og derfor ikke mulig å ha noe gangfelt.

Altså: For å komme til og fra Helsesenteret, må myke trafikanter krysse Strandveien her, enten de vil eller ikke. Problemet er at det ikke finnes noe fortau på andre siden av veien. Og for å komme seg videre inn til Helsesenteret, må man gå langs veiskulderen eller rett og slett gå ut i en livsfarlig gate/sving.

Krysset inn til Helsesenteret er kanskje Skjervøys mest brukte kryss. Daglig kjører det mange biler inn og ut derfra. I tillegg kommer ambulanser i utrykning, gående med og uten stav, rullestolbrukere, rullatorbrukere og andre skrøpelige veifarende. Det må ikke skje en alvorlig ulykke før vi griper fatt i dette problemet.

Skjervøy KrF ber om at Troms Fylkeskommune i samarbeid med Skjervøy kommune og Statens Vegvesen så fort som mulig setter i gang med å prosjektere og gjennomføre arbeidet med å få på plass et trafikksikkert kryss inn til Skjervøy Helsesenter.