leserbrev

Ja, viste jeg det ikke! Høyre er ikke likegyldig til jernbanesaken eller utviklingen i landsdelen. Det tar bare litt lenger tid når et standpunkt skal forankres helt til topps i et parti. Det jeg sikter til er uttalelsen fra Høyre om at de ønsker en «konseptutredning som omfatter alle transportformer i nord».

Dette er et skikkelig svar til alle som har tvilt på engasjementet i Høyre. Inkludert meg. Det har bare tatt litt lenger tid å få svar her, for vi er utålmodige og det er ikke overraskende for vi overdynges av populistiske utspill som har som målsetting å få nye velgere.

En skikkelig utredning av transportbehovet i landsdelen er nødvendig. Landsdelen er forskjellig fra resten av landet ved at det er en enorm verdiskapning på kysten. Dette gjelder forresten langt nedover kysten hvor forholdene er mye lik vårt område.

Det er særlig spennende at de tar med fylkesveiene som de helt riktig sier er viktige for transporten inn fra kysten. Denne utredningen kunne jeg ha forfattet selv!!

Jeg skal ikke kommentere dette nærmere for nå venter jeg spendt på hva utredningen vil komme fram til. Jeg har jo et stort håp om at den vil ende med at hovedtyngden av transportbehovet løses ved transport med jernbane og med båt. Jeg skulle bare ønske at en snart kom fram til et slikt resultat for da kan vi unngå at sjømattransporten kommer på veiene. Den lastes om bord i containerbåter nært slakteriene og transporteres ned til nærmeste jernbaneknutepunkt. En vil da bare trenge å ruste opp «Sjømatveiene» der det er noe avstand til nærmeste laste-/losseplass.

Nå! Her skal jeg ikke foregripe sakens gang. Det positive ellers med denne beslutningen er at også fylkesveiene skal inn i vurderingene. Dersom en klarer å få sjømattrailerne bort fra veiene så har en også bedre tid til å utbedre behovet på veiene. Her vil ikke minst skredfaren kunne elimineres.

En flott beslutning!!

Langfjord 23.08.2019