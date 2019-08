Valgkamp og støymaskiner

leserbrev

Når toppolitikere snakker i munnen på hverandre – i alle fall utenfor Stortinget - og slik viser slett debattkultur, er det også for godt hørende vanskelig å oppfatte ord og meininger. Ikke rart da at mange kutter slik underholdning, uttrykker politikerforakt og lar være å stemme.

Jeg nevner her bare det som skjedde nylig under valgdebatten NRK TV fra Lofoten, med Ingerid Stenvold som dyktig, tålmodig programleder. Etter at Sp-leder Vedum hadde hatt ordet, fikk Ap-leder Støre det, men blei umiddelbart avbrutt av Vedum – muligens fordi han korrigerte noe av Vedums beskrivelse av Aps politikk.

Enda programlederen både muntlig og med hendene flere ganger prøvde å stanse Vedum slik at Støre skulle få ordet igjen, fortsatte bare Vedum nærmest som en støymaskin. Vi lyttere forstod over tid ingen ting.

Noen politikere utmerker seg med å avbryte andre. De som venter på signal fra progamleder og viser vanlig folkeskikk, blir overkjørt og ofte rangert som dårlige debattdeltakere. Forstå det den som kan! Det gjør meg ondt å nevne dette, men noen må våge å si fra til slike politikere som er satt til å lage regler for andre i samtaleform og ordbruk.