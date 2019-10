Rett skal være rett

leserbrev

Framtid i Nord slår stort opp at Senterpartiets Ola Dyrstad er skuffet. Det må han så være, men vi anbefaler han å forholde seg til fakta en gang til. Vi er mange som er skuffet etter forhandlingsresultatet, både tillitsvalgte og ikke minst mange velgere.

Senterpartiet om hvorfor de mistet ordføreren: – Vi ser på forhandlingene som et spill fra Aps side – I ettertid ser det ut til at Arbeiderpartiet hadde strategien klar, mener Ola Dyrstad og Senterpartiet.

Det var i Sv og Ap i utgangspunktet ikke tvil eller diskusjoner om at Sp skulle ha ordføreren. Sp hadde også leder i næringsutvalget og leder i administrasjonsutvalget. Ap hadde varaordfører og ledere i Helse/omsorg og Oppvekst/kultur. Sv hadde et medlem i formannskapet og leder i Miljø/plan/utvikling.

I det tredje møtet la Sp fram et krav som brøt klart med de resultatene som var kommet fram tidligere, og kravet ble framført på en måte vi ikke har sett hos Sp tidligere – et oppgradert krav om posisjoner i formannskap og utvalg, med ca 30 minutters svarfrist. Dette ville Sp ha svar på før videre forhandlinger var aktuelle. Sp snakket altså ikke om politikk eller hvordan vi kunne utvikle et samarbeid for fire nye år.

Kravet fra Sp oppfattet vi alle som et ultimatum knyttet til posisjoner. Vi tre fra Sv og de to fra Ap var helt samstemte på at vi ikke kunne godta dette og var enige om at vi skulle ta et brudd i forhandlingene her. Og legge merke til følgende, det var et brudd vi kommuniserte, og ingen avslutning av forhandlingene. Sp var største parti etter valget og det var de som inviterte til alle tre møtene, og den førende part med en avklart ordførerposisjon allerede i første sonderingsmøte. For oss var det åpenbart at Sp som inviterer til et forhandlingsmøte med helt nye krav, er de som må tolke og vurdere det svaret de får på et slikt utspill, og eventuelt legge fram et nytt forslag eller tilbud. Men; det kom aldri noen nye utspill fra Sp. I artikkelen i FiN sier Ola Dyrstad at de den kvelden heller tok kontakt med Høyre. Det er et faktum.

Slik vi ser det var Sv og Ap samstemte og fullt motiverte for å forhandle om et rødgrønt flertall i Nordreisa kommune i fire nye år, det er ikke tvil om det. Sp hadde flest stemmer, størst parti, ordfører, to utvalgsledere og to nestledere i hovedutvalg. Og det var avklart med Sv og Ap. Helt fram til de, for oss, gjorde et uforståelig grep den 1. oktober. Det grepet står til dem selv å forklare.

Sv og Ap var samlet i samme lokale i en og en halv time samme kvelden som bruddet kom, for delvis å drøfte det som hadde skjedd og delvis være samlet dersom det kom en ny invitasjon fra Sp. Vi hørte ingenting. I ettertid leser vi at både Sp og Ap har snakket med Høyre denne kvelden. Nå vet vi at Ap, Høyre og Krf har vedtatt å samarbeide. Slik ble det, og en ny leksjon i lokalpolitisk forhandlingsteknikk er avsluttet og skrives inn i historien. Vi i Sv beklager det politiske resultatet som kom – vi var helt klare for en ny periode med rødgrønt samarbeid i flertallsposisjon.