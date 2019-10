Sammenslåing av Troms og Finnmark idrettskretser kan med fordel vente?

leserbrev

Dette spørsmålet stilte jeg i Nordlys for en uke siden. Jeg luftet også saken i telefonsamtaler med idrettspresident og generalsekretær i Norges idrettsforbund (NIF), slik at de skulle være orienterte. Saken satte «fyr i teltet» i NIF, som åpenbart ikke liker at deres opplegg for å redusere antall idrettskretser fra 19 til 11 nå blir satt i spill.

Troms idrettskrets er 100 år i år, og feirer seg selv under Idrettshelga i Tromsø om kort tid. Er det da fornuftig å avvikle idrettskretsen noen dager etterpå til fordel for en ny organisasjon med forventet kort levetid. Finnmark idrettskrets har et tingvedtak fra 2018 på at de SKAL være en selvstendig idrettskrets om Finnmark fylke igjen blir et eget fylke. Også dette vil være i tråd med gjeldende lov for NIF vedtatt i 2015, som tilsier at idrettskretsene skal følge fylkesgrensene. Lovendringen ble vedtatt uten debatt med bakgrunn i de pågående sammenslutningene av fylkene i Trøndelag og Agder. Begge disse sammenslutningene var preget av gjensidig ønske og vilje. Ingen så for seg at lovendringen skulle bli gjeldende for tvangssammenslutninger som vi nå ser i både Viken og ikke minst i vårt eget Troms og Finnmark.

For Troms idrettskrets står flere forhold på spill som tilsier at avgjørelsen med fordel bør settes på vent. Det gjelder egenkapital i form av økonomiske verdier inklusive vårt betydelige eierskap i Bardufosstun. Og ikke minst viktigheten av å få forståelse for en representasjonsfordeling som tydelig avspeiler antall idrettslag og medlemmer i de to nåværende idrettskretsene. Den er i dag 2/3 – 1/3 til fordel for Troms idrettskrets. Tromsø idrettsråd alene har nesten like mange medlemskap som det er i hele Finnmark idrettskrets (27307 vs 30601).

Idrettskretsene i Troms og Finnmark har samarbeidet tett i 100 år, og vil kunne fortsette med det uten problemer et par år til. Vi vil da ha en endelig politisk avklaring på regionsdebatten, og kan dermed gjøre vedtak og disposisjoner med større forutsigbarhet enn hva tilfelle er i dag. Og ikke minst vil vi unngå å bruke idrettens penger på administrasjon, reiser og møtevirksomhet for unødvendige prosesser.

NIF har nylig sendt idrettskretsene et brev, med en sterk oppfordring til at alle sammenslåingsprosesser må fortsette som planlagt, uten omtanke på hva som vil kunne skje etter neste stortingsvalg. Det er enkelt for NIF, som ikke vil legge en eneste krone for det merarbeid vi har med økt reisevirksomhet i en ny kjempestor idrettskrets. Allerede har vi svidd av betydelige ressurser på interimsstyrets arbeid. Tvert i mot har NIF i 2019 mer eller mindre pålagt idrettskretser og særforbund å delta med mer enn 15 millioner kroner over to år til NIFs digitalisering/datasatsing, fordi departementet av kjent årsak har sagt nei til NIFs søknad om penger fra dep. til prosjektet.

Tingrepresentanter til det ekstraordinære årsmøtet i november må ha frihet til å kunne si ja til sammenslåing nå, eller ja til å vente i to år. Det siste koster oss garantert minst, og vil ikke påføre idretten noen risiko, hverken idrettslig eller organisatorisk. Når vi vet at idrettskretser sør i landet er opptatt av akkurat samme problemstilling, så bør det være en selvfølge at også vi skal kunne ta denne debatten med åpenhet og uten redsel for represalier fra NIF.