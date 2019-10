Er du en av dem som ikke bryr deg om politikk?

leserbrev

Politikk handler rett og slett om fordeling av byrder og knappe goder. Stor takk til alle som har stått på liste og blitt valgt til politiske verv i lokalvalget. De bruker masse tid og krefter på noe de selv tror på, men de jobber også for at du og jeg skal få et enda bedre samfunn å leve i. Flesteparten av våre folkevalgte gjør en stor og ubetalt innsats på fritida, ved siden av jobb, studier og familieforpliktelser. Demokratiet er helt avhengig av deres innsats. Du og jeg er helt avhengige av den jobben de gjør for oss.