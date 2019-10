Vil man hjelpe unge inn på boligmarkedet, så er det to områder Høyre må gjøre noe med

leserbrev

Alle trenger en god bolig. Dette var overskriften til Høyres boligpolitiske talsperson Mari Holm Lønseth i tirsdagens utgave av FIN.

Hun skryter av at "regjeringens forslag til statsbudsjett er godt nytt for dem som trenger litt ekstra hjelp til å skaffe seg et sted å bo".

Det er flere floskler i innlegget: "Det er viktig at alle kan skaffe seg, og beholde, en god bolig." Hun skryter av at Høyre i regjering har "styrket det boligsosiale arbeidet".

Det er helt riktig at ca 80/85 % av boligmarkedet er eierdominert.

Det hun derimot ikke sier noe om i artikkelen er noe som Høyre-regjeringen har vært med på å vedta:

1.Egenandelen for å få lån i banken til huskjøp, er økt fra 10 til 15%.

2.Hun sier heller ikke ett ord om startlånsordningen som har fjernet unge i etableringsasen som målgruppe for å få startlån.

Disse tiltakene gjør at mange unge i dag blir holdt utenfor eiendomsmarkedet. De kommer ikke inn. De som kommer inn er unge som har foreldre/andre som kan stille opp i form av kausjon eller penger.

Så hvis Høyre ønsker å få til tiltak som hjelper unge inn på boligmarkedet, må spesielt de nevnte 2 områdene gjøres noe med.