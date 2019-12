HPV-vaksinerte i Troms får ikke livmorhalskreft

leserbrev

Mellom 2016-2018 tok 3786 jenter i Troms HPV-vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det tilsvarer en andel på 61,4 prosent, ingen andre steder i landet har så mange jenter og kvinner blitt vaksinert.

Selv om det er tidlig å konkludere, viser nye tall at ingen av dem har fått livmorhalskreft. I tillegg har en lavere andel av de jentene som har tatt vaksinen celleforandringer. Vaksinen fungerer og beskytter mot kreft. Det er en svært positiv nyhet!

HPV er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen blant både kvinner og menn, og kan føre til celleforandringer og livmorhalskreft hos kvinner, og en rekke andre kreftformer hos kvinner og menn. Det er en alvorlig tilstand med høy dødelighet. Når vi vet at vaksinen fungerer, er et HPV-fritt samfunn innen rekkevidde. Men for å få det til må enda flere vaksinere seg. Første steg var å gjøre vaksinen gratis for guttene. Dersom bare jentene vaksineres vil gutter fortsatt kunne bære og spre viruset.



Vaksinemotstand er en av verdens største helsetrusler

Tidligere i år kunne WHO melde at vaksinemotstand er en av verdens største helsetrusler. Det er lett å forstå hvorfor når vi ser hvor god effekt vaksiner har. I følge Kreftregisteret får omtrent 10 000 kvinner lette celleforandringer årlig. Hele 7000 får alvorlige celleforandringer som krever at deler av livmorhalsen fjernes (konisering). Drøyt 300 kvinner får livmorhalskreft, og rundt 300 menn og kvinner får andre kreftformer som følge av viruset.

Når nye tall da viser at ingen av de som har vaksinert seg har fått kreft, burde svaret være enkelt. For det er forståelig at det kan være vanskelig å ta innover seg konsekvensene av sykdommer som nærmest er utryddet i Norge. HPV-infeksjoner har vi fortsatt. Men vi har også en vaksine som redder liv.

Norge skal være et foregangsland innen kreftforebygging. For å få det til må flere ta HPV-vaksine, og beskytte både seg selv og partnere mot HPV-virus.