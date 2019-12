Jul, alkohol og barn. Noe som skurrer?

leserbrev

Det er adventstid og alle hjerter gleder seg. Vel, ikke helt alle. For det er mange barn som gruer seg til jul.

Mange forbinder jula med hygge, familiesammenkomster og deilige middager. Dette er også tiden for store mengder alkohol. I Norge er desember den måneden vi drikker desidert mest.

Man tenker kanskje ikke over at barn ofte blir usikre når flaskene kommer på bordet, og redselen deres øker i takt med at flaskene tømmes. Med alkohol forandrer vi personlighet og blir mer høylytte, og barna opplever at de trygge rammene forsvinner. Vi opplever kanskje selv at stemninga er fryktelig god, men «god stemning» betyr noe helt annet for dem.

90.000 barn har foreldre som sliter med alkohol. Det er et skremmende høyt tall. I juletider er dette tallet enda større, fordi voksne som kanskje ikke drikker så mye til vanlig, tar noen glass for mye. Det finnes mange eksempler på barn som har med seg det ødelagte forholdet til jula, inn i det voksne liv. De vonde minnene er for sterke til at de klarer å nyte denne høytiden.

Selv var jeg heldig med barndommen. Jula var alltid ei høytid med oss ungene i fokus. Om det var alkohol på bordet under julemiddagen, så har det åpenbart vært så små mengder at jeg ikke har fått det med meg. En slik barndom ønsker jeg for alle barn.

Dette er et tema som angår oss alle. Som familie, vennekrets, nabo eller lokalsamfunn. Det er et vanskelig tema å snakke om, og akkurat derfor er det så viktig å ta det opp – år etter år. Folkehelseinstituttet anslår at 1 av 10 barn i Norge vokser opp i hjem der foreldrene drikker for mye alkohol. Vi må ta tallene på alvor, og vi må våge å agere om vi ser at noen sliter. Det finnes flere hjelpetelefoner man kan ringe for å få råd og tips til hvordan man skal håndtere ubehagelige situasjoner. Jula er ei familiehøytid der alle fortjener å ha det hyggelig.

Forskning gjort for organisasjonen Av-og-til viser at barn synes at de voksne kan drikke maks to enheter når barn er til stede. Mange voksne synes antall enheter kan være flere. Jeg mener ikke at det er feil å drikke alkohol i jula, men det er ikke nødvendig å drikke når barna er der. Barn tåler ingen enheter.

Feir jula med måte, og ha ei fortsatt god adventstid!