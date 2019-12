Vi er Kvænangen

leserbrev

«Mindre 7 prosent av befolkningen over 16 år oppgir å være medlem av et politisk parti, mens bare 2 prosent anser seg som aktivt medlem» (SSB, 2017), og tallene blir mindre for hver dag som går. En stor del av yrkespolitikere i dag er «eliten» som har diverse grader fra BI og/eller utenlands skolegang på prestisjetunge universitet og/eller har kun formelt jobbet som politikere i nevneverdig tid siden ungdomspartiet sitt.

Vi har med andre ord mye makt på få personer med overrepresentert høy utdannelse. Nå har vi også fått sterke signaler på at tilliten til folkevalgte daler betraktelig, og har gjort det jevnt siden 2013 (Innbyggerundersøkelsen, 2019). Hva skjedde?

Dette innlegget er på ingen måte ment som politisk partireklame, men heller som en vekker til oss alle.

I dag finnes det knapt et parti -eller en partileder som i en eller annen sammenheng ikke er blitt kalt for «elitistisk», og kanskje er forklaringen så enkel som at det finnes en grad av sannhet bak alle disse påstandene?

Erik Bye sa det kanskje best av alle: «Politikere må en gang lære både i Norge og andre steder, at de er ikke våre herrer i demokratiene - skal de være klar over hver eneste dag de våkner og hver eneste kveld de går å legger seg – at de er våre tjenere, de er folkets tjenere! De skal stå i giv akt for oss i demokratiet. Det er noen av dem som tror at de er blitt herrer, men der tar de faktisk feil. Der må de en gang lære at de tar feil, ellers er demokratiet bare dillball!»