leserbrev

I en tid hvor verden har nok mat til å mette oss alle, anser Verdens Helseorganisasjon (WHO) underernæring som den største helsetrusselen mot mennesker verden over.

I Leger Uten Grenser estimerer vi at bare tre posent av de 20 millioner barna som på verdensbasis lider av akutt underernæring, mottar den hjelpen de trenger. Vi jobber på spreng her jeg befinner meg i Maiduguri, nord i Nigeria, for å redde barn fra en unødvendig død.

Dette er et område som har vært preget av politisk uro siden 2009, og en halv million mennesker er drevet på flukt. Underernæring og matmangel er et resultat av det politiske klimaet, og folk har akutte behov for medisinsk hjelp, drikkevann og husly.

Leger Uten Grenser har et selvpålagt mandat for å fortelle om det som møter oss i felt. Og det er også en glede å kunne fremføre det beste av alle julebudskap: Dette arbeidet nytter!

Her gis nødhjelp som redder liv hver dag. Vi er hjelpen som kommer frem. Det er takket være bidrag fra private givere. Hele 95 prosent av midlene vi i Leger Uten Grenser kan bruke på prosjekter som dette, kommer fra private givere. Det er våre støttespillere som sørger for at vi kan drive feltsykehuset og poliklinikken her i Maiduguri. Vi utfører opp mot 250 konsultasjoner daglig, og tilbyr livreddende behandling til underernærte barn med medisinske komplikasjoner.

Metoden er enkel. Når et underernært barn kommer til klinikken får de en appetitt-test. Barnet får én time på å spise Plumpy’Nut, en bestemt mengde peanøttbasert, spesielt energirik nødmat. Hvis barnet ikke klarer å spise opp selv i løpet av tiden, blir det innlagt for behandling.

Den mest kritiske perioden for barn er når de er mellom seks måneder og to år gamle. Det er i denne perioden foreldrene starter å gi fast føde til barnet. Maten barnet spiser i denne perioden må inneholde riktige mengder proteiner, vitaminer og mineraler for å sikre god helse, vekst og mental utvikling. Leger Uten Grenser anser bruken av Plumpy’Nut som den mest effektive behandlingen av underernæring. Maten inneholder alle næringsstoffene et barn i utvikling trenger, og den bidrar til vektøkning. Plumpy’Nut kan serveres slik den er, man behøver ikke tilsette vann, noe som reduserer risikoen for smitte fra utrygge vannkilder. For de innlagte barna her ser vi i snitt forbedring etter syv dager.

Som feltarbeider finnes det ingen bedre følelse enn å være vitne til at alvorlige syke barn blir stadig friskere, mer nysgjerrige, lekende – og med matglede.