leserbrev

Skjervøy kommune er et flerkulturelt lokalsamfunn med mennesker som kommer fra alle verdens hjørner. Spesielt de siste årene har mange kommet lang vei hit, noen for å arbeide, andre på grunn av nød eller krig. Vi er alle sambygdinger, og møtes på butikken, arbeidsplassen, fotballbanen og skolen, for å nevne noe. Det er ikke så mye som skal til for å skape en bedre hverdag for hverandre; ta oss tid til en prat, et smil og en hilsen – det kan utgjøre en forskjell.

Mange av oss har fri i høytiden som står foran oss, men det er ikke situasjonen for alle. Sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som har vakt i julen gjør en kjempeviktig jobb. Dere gir trøst og hjelp til de av våre innbyggere som trenger det mest. Jeg kan ikke få takket dere nok for den jobben dere gjør for våre innbyggere – spesielt innen pleie og omsorg.

Skjervøy kommune sine verdier er: Handlekraftig, inkluderende, kompetent og utviklende. Verdiene skal prege oss i både holdning og handling. Det krever litt av hver enkelt, men verdiene skal også bidra til at vi tør å satse, at vi er åpne for nye folk og ideer, og at vi evner å lete etter, se og investere i nye muligheter. Omstilling og endring kommer til å utfordre oss, både som innbyggere og som kommune i årene som kommer.

Mange av våre innbyggere bidrar med dugnadsarbeid gjennom året. Den dugnadsånden er helt avgjørende for det tilbudet vi kan gi til våre innbyggere. Gjennom prosjekt som «Eidevannet vel» og «Årvikmarka» får vi synliggjort at noen ildsjeler kan bidra til å få i gjennom prosjekt som er viktige for kommunen. Når vi i tillegg vet at frivillige, lag og foreninger bidrar for at vi skal ha tilbud som skøyter, håndball, turn, fotball, musikk, turgruppe og ski, gir det oss grunn til å være stolte! Deres innsats bidrar til å skape aktivitet, bolyst, liv og røre i hele kommunen.

Julehøytiden er ei tid der samvær og familie står i fokus. For dere som har mistet noen i året som har gått, vil nok minnene og savnet bli ekstra stort i julen. Mine tanker går spesielt til dere og til dere som sliter med sykdom eller ensomhet.

Jeg vil med refrenget til «I denne julenatt» skrevet av Anita Skorgan, ønske alle i hele kommunen - både ansatte, politikere og innbyggere ei gledelig jul og et velsignet nytt år!

Du lille hjerte i denne julenatt

gir du oss trøst, glede og fred.

Nå kan vi juble i denne julenatt

for med ditt mot, vår venn, har du gitt oss håp igjen.