Jeg ønsker å slå et slag for samarbeid, åpenhet, positivitet og godt naboskap

leserbrev

Med 2019 på hell og et nytt tiår like fremfor oss er jeg veldig heldig som får muligheten til å skrive noen ord fra meg til alle dere.

Først og fremst ønsker jeg å uttrykke min takknemlighet for å bli valgt som ordfører i vår flotte kommune, Storfjord. Tusen takk for at dere har tatt meg imot med åpne armer, kommet med gode innspill, lært meg mye nytt og gitt meg mange nye Perspektiver. Dette har gjort at jeg ser frem mot alt det 2020 har å by på, og jeg gleder meg til å ta fatt på det nye året med alle de muligheter og utfordringer det måtte bringe med seg.

Jul og nyttår er tiden for å senke skuldrene, minnes de som ikke lengre er med oss, samt gi oss mulighet til ettertanke og refleksjoner. Ikke minst er denne tiden noe vi kan vie til de yngste da det på mange måter er barnas høytid. Det er viktig at vi sammen sørger for at det er en høytid de ser frem til, gleder seg over og at de små hjertene blir fylt med håp, tro og kjærlighet. Uansett om du tilbringer tid med egen familie, er inkludert i andres familie, blir invitert til en nabo eller feirer alene håper jeg at vi alle som en får en fin høytid. Denne tiden er for hyggelige sammenkomster og jeg håper derfor alle tenker på hverandre og husket på at det er ikke er alle som har noen å feire denne høytiden sammen med. Så kanskje vi kan ta ånden til oss og åpne opp hjemmene våre for de som måtte ha behov for det. Om det måtte være til en kaffekopp, et lite overraskelsesbesøk eller en ekstra stol rundt middagsbordet. Vi nordlendinger er kjent for vår gjestfrihet og åpenhet, så hvorfor ikke være det med hverandre i denne tiden.

Jeg er sikker på at 2020 kommer til å bli et innholdsrikt år for oss storfjordinger. For å nevne noe så vil nye Åsen bli tatt i bruk, vi kommer til å være en av vertskommunene for Arctic Race of Norway, de nye eldretunene vil bli innflytningsklare, vi vil få en egen bolig til de som har problemer innen rus og psykiatri, samt at leiligheter for personer med funksjonshemming vil bli tilgjengelig. Videre vil også universitetet i Tromsø sin forskningsstasjon for nordlys bli ferdigstilt.

Som ordfører opplever jeg et sterkt samarbeid i vår kommune. Vi er akkurat ferdig med budsjettet for 2020 og det viste nettopp hvor utrolig gode vi er når vi står sammen. Alle hadde samme mål og vi vedtok et budsjett som viser at med samarbeid så blir resultatet som regel godt. Et annet eksempel som viser det fantastiske samarbeidet vi har i kommunen er alle de flotte frivillige innbyggerne våre som stiller opp for alle lag og foreninger. De bruker timesvis av sin fritid for å gi tilbud og glede for både unge som gamle. Det måtte være å bake kaker, være fotballtrener, stille som sjåfør, koke kaffe eller vedlikeholde. Vi er en flott kommune og spesielt når det kommer til ildsjeler og frivillighet ser vi hvor viktig dette er for å skape en god kommune å bo i. Det er kanskje klisje å si, men det er alltid en sannhet i klisjeer så jeg velger å dra en selv om. Vi er sterkere sammen, vi klarer alt når vi står sammen om utfordringene og utnytter alles potensialer. Det er viktig å gjøre hverandre gode, gi ros og løfte de rundt deg opp. Uansett om det er din partner, kollega, barn, nabo eller venn.

I Storfjord opplever vi mye positivitet, men vi må ikke glemme at vi også må jobbe oss gjennom noen utfordringer. Vi opplever dessverre stor fraflytting og det er viktig at dette er en trend vi klarer å snu. Vi håper å kunne ønske flere i aldersgruppen 0-40 år velkommen som innbyggere. Det må også jobbes videre for å få kommunens økonomi under kontroll, slik at vi kan gi våre innbyggere gode tilbud også i fremtiden. Vi har også en stor jobb foran oss for å få flere bedrifter til å etablere seg hos oss. Dette er viktige grunnpilarer som vi sammen må jobbe for å sikre.

Inn mot det nye året ønsker jeg å slå et slag for åpenhet, positivitet, samarbeid og godt naboskap. Sammen er vi sterke, sammen er vi storfjordinger og det gir et mangfold som styrker.

Som ordfører ønsker jeg alle storfjordinger og alle andre en riktig god jul og et godt nytt år.