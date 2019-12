leserbrev

Jeg håper alle har hatt en god jul - eller en fin ferie, for de som ikke feirer jul.

I jula har det vært en glede å følge med på alle gode ord og hilsninger. På Facebook har vi gratulert og ønsket hverandre vel. Det gjør vi fordi vi er et samfunn som bryr seg om og vil hverandre vel.

Det virker kanskje smått og uviktig i den store sammenhengen, men jeg mener det kanskje er det viktigste vi gjør; ønsk hverandre vel, gjennom ord og gjerning.

Få andre kommuner i landet har hatt en vanskeligere situasjon hva angår befolknings- og næringsutvikling. Det gir krevende situasjoner når budsjett skal lages og framtida skal planlegges.

Kommuner som kan planlegge med vekst har en stor fordel. Dette er gjerne bykommunene. Sentraliseringen ser ut til å gå sin gang. Det gir oss som bor i distriktene et ekstra ansvar for å gjøre oss lekker, særlig når sentrale myndigheter ser ut til å foreta seg lite for å motvirke de negative effektene.

Samtidig har jeg lært at det å lykkes som samfunn ikke nødvendigvis betyr at man må være samfunnet som tjener mest penger. Særlig små samfunn har stort potensial for å skape mye ut av lite. Det handler om hvordan vi prater om hverandre og hvordan vi hjelper hverandre.

Vi har en god eldreomsorg, vi har gode tjenester for barn og unge og frivilligheta leverer masse til innbyggerne i Kvænangen. Kommunen har lagt til rette for næringslivet, og næringslivet utnytter mulighetene som ligger i Kvænangen Næringsfabrikk.

Jeg opplever enorme mengder optimisme, omsorg og stå-på-vilje i Kvænangen. Vi skal selvfølgelig ta tak i det som er vanskelig, og der vi må bli bedre. Men jeg tror ikke vi blir verken bedre eller flere dersom det skal være fortellinga om oss.

I 2020 bør det være et mål at vi i større grad skal klare å få ut alt det positive som bor i oss. All rausheten. All skaperglede. Alt vi er dyktig til. Alt vi får til. Alt vi er.

Jeg ønsker deg et riktig godt nytt år!