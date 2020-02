leserbrev

I sin leder den 20.2 går Framtid i Nord langt i å si seg uenig i våre prioriteringer for den kommende nasjonale transportplanen (NTP) og i den forbindelse ønsker vi å komme med noen presiseringer.

Samferdselsforum Nord består av; NHO Arktis, NHO Nordland, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Nord-Norge (EBA), Nord Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord (MEF), LO Nordland og Troms og Finnmark, Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) og NHO Logistikk og transport.

Vår målsetning er å samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for hele Nord-Norge.

Prosessen rundt innspill til NTP i Troms og Finnmark er ledet av Troms og Finnmark fylkeskommune, og ønsket fra fylkeskommunen var at man skulle prioritere tre store (over 500 millioner) og tre små (under 500 millioner) prosjekter i Troms og Finnmark som var realiserbare i de seks første årene av den kommende NTP-periode.

Hva som er store og hva som er små prosjekter handler ikke om den opplevde følelsen til Framtid i Nord, men størrelsen på prosjektet som Statens Vegvesen har klar for realisering. I dette tilfellet er oppgraderingen av E6 Olderdalen - Langslett satt til å være ett lite prosjekt. Det er liten tvil om at det er større behov for oppgraderinger av strekningen, men dette er et stykke frem i tid, og ikke realiserbart i henhold til det som var premisset for prioriteringen.

Prioriterer strekninger til Skibotn, Hatteng og Olderdalen Nå har Samferdselsforum Nord sendt in deres prioriteringer om den nasjonale transportplanen til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Vi vil også påpeke at de fem store og fem små prosjektene i vår innstilling til Troms og Finnmark, ikke er rangerte, men at alle prosjektene som er prioritert, er ønsket realisert i første seksårsperiode av NTP.



Framtid i Nord insinuere videre at Samferdselsforum Nord sitt valg er gjort ut fra tyngden av næringslivet i Tromsø. Samferdselsforum Nord har prioritert totalt ti store veiprosjekter, fra Hammerfest i nord til Saltfjellet i sør i denne runden med innspill til NTP. Alle prosjektene er viktige transportkorridorer for ulike regioner i landsdelen vår, og det er tatt like mye hensyn til næringslivet i f.eks Hammerfest og Narvik som næringslivet i Tromsø.