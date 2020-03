Det nytter ikke å sitte og prate i en lukket gruppe og klage på alt som er galt

leserbrev

Jeg har dessverre inntrykk av at det er få som tar penna fatt men heller bruker energien til å klage på alt og alle som ikke bidrar til å løse det de mener er problemene i sitt område. Dette er vel normalt for det sies at ca. 80 % av folk flest går løs på problemene som kan oppstå, dersom det kommer forslag til tiltak, istedenfor å utrede mulighetene.

Vel slik er vi skrudd sammen og det er vel og bra for dersom vi får til en god dialog så kan det endelige resultatet bli godt.

Jeg har blitt invitert til å medvirke med «Vel Ment»-artikler i Framtid i Nord og det synes jeg er flott. Håper bare at redaksjonen styrer det hele slik at jeg ikke legger beslag på hele avisen. Jeg lover å medvirke her for jeg synes at vi har en fortreffelig avis hvor vi har mulighet til å engasjere oss om det som skjer i lokalmiljøet.

Vi får tilstrekkelig med informasjon fra resten av landet/utlandet så det er lokalmiljøet vi bør ta oss av. Med lokalmiljø så tenker jeg området vi bor i og glemmer kommunegrensene. Jeg skal være åpen og ærlig i mine meninger og påstander og jeg håper på respons fra dere der ute. Jeg vil selvsagt komme med spark til overordna instanser dersom jeg følger behov for det.

En annen viktig sak er at en bør være varsom når en karakteriserer andre og moderere seg i språkbruken. Et eksempel som en ikke bør følge det er det som kommer her (Dere vet at en bruker finnene som eksempel på et hardt og klart språk):

En sentral finsk politiker hadde fått en «skrivelse» fra myndighetene som han ikke var enig i. Han ba sekretæren om å forfatte et svar og etter en tid fikk han et utkast. «Nei dette kan vi ikke sende. Du må moderere deg litt. Lag et nytt utkast!» Han fikk et nytt utkast men ga beskjed om at det nok var litt krasst slik at han måtte moderere seg ytterligere. Han fikk det tredje utkastet og da var tilbakemeldingen: «Ja dette ser bra ut, dette skal vi sende, men husk at det skal være to t-r i drittsekk og en i satan». Tenk deg det første utkastet!!

Det jeg kommer til å ta opp er det vi sliter med i vårt område og jeg vil komme med forslag til hvordan vi skal løse det. Her er det klart mange meninger og det er de jeg utfordrer. Alle vet at det ikke nytter å sitte og prate i en lukket gruppe og klage på alt som er galt. En må ta det opp og komme med forslag til løsning.

Jeg starter derfor med en situasjonsbeskrivelse slik jeg ser det.

Vi bor i et område som ennå har normale årstider. Vi har snø (1,27 cm på flat mark i Langfjord) godt brøytede vinterveier uten issørpe. Beklageligvis så er det blitt så pass mildt at det ikke vil legge seg is på Langfjorden. Det er her at jeg har fisket det jeg har hatt behov for av torsk tidligere.

Det største problemet på øya er skredfaren rundt Singla. Her er det etablert en aksjonskomite som jobber for å få bygd tunell gjennom Skardalen. Det jeg frykter her er at det blir bestemt at denne skal bygges men at det ikke bevilges midler til byggingen. Det kan da ta flere 10-år før noe skjer og da har vi gjort det mye verre for oss selv/de som pendler daglig gjennom området.

Jeg var på møtet hvor fylket, vegvesenet og kommunen informerte og sitt forslag til midlertidige tiltak som de påstod de hadde penger til og som skulle utføres de to nærmeste årene. Alle er kjent med hva disse tiltakene var.

Konsulenten, som hadde erfaring fra skredforebygging rundt om i verden, forsikret oss om at våre skredproblemer var enkle å løse i forhold til utfordringene der ute. Han garanterte at stengningstiden kunne reduseres med minst 70%. Jeg spurte om det ville bli slik at en kunne kjøre trygt gjennom området når bommene var oppe og det forsikret han oss om. Det skulle gjennomføres en grundig overvåkning av områdene osv. Dette konkluderte jeg med ville være tilfredstillende, som en midlertidig løsning, for det ble hevdet at den langsiktige løsningen fortsatt var tunell fra Haugen til Fergeleiet.

Dette er min befatning med denne saken selv om jeg skjønner at jeg er tillagt andre meninger ute blant folk.

Jeg ønsker at jeg får tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet på det jeg skriver. Ikke på skredprosjektet, for det går mot en løsning som jeg ikke skal legge meg bort i. Synes det er flott med engasjementet her for det er det jeg etterlyser. Det at lokalbefolkningen tar tak i problemene for å få til en løsning.‘