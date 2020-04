Motkrefter og beredskap

leserbrev

Koronaen vil snu opp ned på mye, og politisk kan krisa gi en «new deal», der motkreftene vi heier på i distriktene får nye og bedre kort på «handa».

De av oss som ønsker en nasjonal og politisk styrt næringspolitikk har allerede fått slike kort, i form av statens redningspakker. Vi som ønsker matproduksjon basert på norske ressurser registrerer stor støtte fra ulike hold i samfunnet. Farmen kjendis deltakerne presiserte viktigheten av norsk matproduksjon og var opptatt av beredskapslagring av mat og medisiner for bruk av dette i krisetider. De har tatt det inn over seg, noe sentrale politikere dessverre ikke har gjort.

Finland er langt foran Norge når det gjelder beredskapslager av hermetikk, frysetørret mat, korn og medisiner, mens Norge har bygget ned sine beredskapslagre de siste 17 år.

De norske beredskapslagrene av korn og mel ble avviklet i 2003. I dag er det en begrenset beredskapslagring av mel for 20 dagers forbruk for bakerier.

Det er tid for nøkternhet. Ingen må tro at tilhengerne av liberalisme, sentralisering og globalisering er slått ut, men de henger kanskje litt på tauene. De er litt «punch drunk», men noen «knock out» har ingen enda sett.

Likevel – «det er von i hengande snøre» og en enslig svale gjør ingen sommer, men varmen er på tur – selv i disse koronatider – og kanskje nettopp da.

Det blir nå demonstrert at behovet for ny kurs, «new deal» og nytenkning. Nå ser alle hvilken gambling den enøyde satsingen på globalisering og økonomisk frislepp er. Vi ser at oppfordringen om «Nasjonal dugnad» blir meningsløs dersom makthaverne på forhånd har tømt nasjonens politiske verktøykasse.

Politisk sett kan den viktigste historien om 2020 handle om hvordan sentrale politikere og folk flest må repetere den urgamle lærdommen om at menneskene IKKE kan løsrive seg fra naturen, og at man ikke er hevet over den.