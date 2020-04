Dropp påskefesten, ha feiringen hjemme

leserbrev

Korona-viruset har satt det samfunnet vi kjenner på prøve. Klasserommet er byttet ut med nettundervisning og hjemmekontor. Vi er gode på å følge tiltakene for smittevern i undervisningssammenheng. Men gjelder ikke korona-tiltakene også etter at skoledagen er ferdig?

Vi, ungdom, er ikke den mest utsatte gruppen for korona-viruset, men dog er vi ikke mindre smittebærere enn resten av befolkningen. Det må vi virkelig ta på alvor. Vi må delta i den nasjonale dugnaden.

Aldri før har vi savnet skoletimer med tavleundervisning og lukta av kantinemat i gangene så mye som vi gjør nå. Den nye hverdagen er utfordrende. Undervisningen foregår over nett. Det er nytt for lærere, elever og foreldre. Ingenting er som det bruker. Påskeferien blir annerledes enn vi hadde sett for oss, alle fritidsaktiviteter er stengt og skriftlig eksamen er avlyst. Vi ønsker oss fortest mulig tilbake til normalen. Da er det viktig at vi følger de rådene som hjelper på å hindre smittespredning.

Vi opplever at ikke alle ungdommer har tatt rådene om sosial distansering like alvorlig. Det kan være vanskelig å unngå samles i større grupper eller holde seg hjemme fra fest. Men selv om ungdom ikke er den mest utsatte gruppen for korona-viruset, betyr det ikke at vi er mindre smittebærere enn resten av befolkningen. Og derfor må også vi, ungdom, ta smitteverntiltakene på alvor. Vi må holde avstand. Vi må begrense antallet personer vi har nær kontakt med og får besøk av, til noen få i gangen. Og vi må utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.

Vi må være flinke til følge rådene som er gitt av myndighetene. Vi må vaske hendene, unngå reising, holde avstand og bruke hjemmekontoret. Men det er også viktig at vi fortsetter å være medmennesker. Kanskje er det en i klassen som sliter litt ekstra. Kanskje er det lenge siden du har ringt til en i familien. Vi må være gode medmennesker, gode venner. Vi må ta vare på hverandre uten å ta på hverandre!

Vi håper at vi sammen kan vise gode holdninger. Ikke samles mange i gangen og ikke dra på fest. Holde oss i aktivitet og få nok frisk luft. Holde kontakt med venner og familie. Møte hverandre ute, men huske å holde avstand. For det er slik vi hindrer videre spredning og det er sånn vi fortest mulig kommer oss tilbake til den hverdagen vi alle kjenner! Det er slik vi viser gode holdninger.