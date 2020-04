– Vi blir rare ilag

leserbrev

Selv lurer jeg på om vi kommer til å snakke om før og etter korona. De fulle konsekvensene av pandemien og konsekvensene er umulig å spå, fagfolk kan komme med kvalifiserte gjetninger, men selv ikke de er enige. Jeg konstaterer bare at hverdagen slik jeg kjenner den er annerledes.

Vi er heldige som har muligheten til å isolere oss, at vi har et helsevesen som fellesskapet betaler for og at vi stort sett har høy tillit til offentlige myndigheter. En del frustrasjon er det forståelig nok ute og går. Vi får alle typer råd om hva vi burde og ikke burde gjøre: vaske hendene, holde avstand, ikke gå ut unødvendig. Tren, men husk å kose deg, få orden på kjøkkenskapene, slik fikser du hjemmeskolen, men husk å la barna slappe av, unngå krangel, spill yatzy, ikke spill monopol (!), slik fikser du hjemmekontoret, slik forholder du deg til nav, ikke dra på hytta, ikke klag på at du ikke får dra på hytta, slik kan du melde flytting til hytta, men ikke gjør det for du kommer til å få skattesmell.

For meg er den største forskjellen i min hverdag at alle jobbreiser og møter er avlyst. Før valgte jeg å holde meg hjemme, men nå har noen annen valgt det for meg. I praksis ikke en stor forskjell, men mentalt er det en enorm forskjell. Legg til diverse bekymringer og konstant lesing av siste nytt om covid-19, som sikkert mange kjenner igjen.

Det er tydelig at mange tilbringer mer tid på sosiale medier enn de gjør til vanlig. Det popper om ulike utfordringer: del et bilde fra 80-tallet, hvilke steder har du besøkt, fyll facebook med hundebilder, dersom barna dine ikke kommenterer dette innen 5 minutter så skylder de deg et påskeegg. Det meste er harmløst og lett å scrolle forbi. Andre ting er mer alvorlige. Kjedebrev fra en “italiensk lege” med helseråd som ikke stemmer og folk som har utrolig god tid til å gi helseråd uten at de har peiling.

Vi trenger ikke bare å holde avstand. Vi trenger også kildekritikk. Skal du stole på noen som er utdannet innen feltet de snakker om eller det en bekjent skriver på facebook? Tenk deg om en gang før du tror på det som står der, og to ganger før du deler noe. Følg kilder du stoler på og ikke la venner dele falsk info. Og du… det er lov å logge av, ta en pause fra nyheter. Og hvis du er redd for å bli rar i isolasjon kan du trøste deg med at vi blir rare i lag.