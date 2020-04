Koronaviruset rammer også Nordreisasamfunnet og hva gjøres lokalt

leserbrev

Også Nordreisasamfunnet utsettes for samme risiko og det har vært nødvendig å iverksette tiltak av samme art som i verden for øvrig og som anbefales av eksperter på smittespredning og nasjonale myndigheter. Nordreisa kommune med kommuneoverlegen og politisk og administrativ ledelse var tidlig ute med tiltak som man vet har effekt for å forebygge smitte.

Det være seg stenging av skoler og barnehager, stenging av overnattingssteder, råd om hvordan man omgås andre mennesker i det offentlige rom, stenging av helseinstitusjoner for besøkende, råd om hygiene osv. Ikke minst har det vekket oppsikt at Nordreisa kommune sammen med andre kommuner har gått lenger enn de nasjonale rådene gjennom å påby karantene for mennesker som kommer fra visse områder i Sør-Norge. Ledelsen i Nordreisa Kommune har vært tydelig og klar ved å innføre konkrete tiltak og har vært offensiv med å gi god informasjon. Sendingene på Facebook og informasjonen på kommunens hjemmeside er gode kanaler for informasjon og gir muligheter til å stille spørsmål. I tillegg er nasjonale og lokale media viktig. Denne måten å informere på blir videreført og eventuelle nye tiltak vil bli behørig offentliggjort. Det er betryggende og viktig at ledelsen i Nordreisa kommune videreformidler nasjonale tiltak og «omsetter» det til lokale forhold og eventuelt supplerer med lokale tiltak, og at kriseledelsen møtes jevnlig for vurdere situasjoen.

Kommunens hovedansvar er befolkningens sikkerhet og å opprettholde de kommunale tjenestene slik som skole, helse, vann og avløp og ha beredskap til å takle situasjonen slik den nå er.

Selvsagt er det stor usikkerhet i næringslivet, vil bedrifter overleve og vil de ansatte miste jobbene sine. Og det er all mulig grunn til å være bekymret. Mange stiller spørsmål om hva kommunen bidrar med for å hjelpe det lokale næringslivet. Kan kommunen bidra økonomisk og kan kommunen bidra til at det skapes aktivitet som gir sysselsetting. Det er mange som på sosiale media etterspør tiltak. For Nordreisa kommunes vedkommende er mulighetene begrenset når det gjelder direkte økonomiske bidrag Vi har ingen økonomiske reserver i form av fond for eksempel, det er brukt opp for å dekke underskudd som ble opparbeidet i fjor, og ville uansett gitt svært begrenset effekt. Ser at noen politikere også i Nordreisa er ute og skaper store forventninger om hva kommunen kan bidra med. Situasjonen er lik i de fleste kommunene, store økonomiske reserver har man ikke. Kommunenes Sentralforbund har beregnet at kommunene vil komme ut med store underskudd bare for å opprettholde primæroppgavene. Heldigvis har Regjeringen vedtatt ekstrabevilgninger til kommunene og vil komme tilbake med videre tiltak senest i revidert statsbudsjett i mai.

I kommunestyremøtet på nett 26.mars ble saken om koronautbruddet behørig behandlet. En grundig informasjon fra kommuneoverlege, Nav og lederen for Helse- og omsorgstjenestene dannet bakteppet for hvordan situasjonen er for de kommunale tjenestene. Det ble også diskutert om hvilke tiltak kommunen kan iverksette for det lokale næringslivet. For Nordreisa Høyre hadde denne saken blant annet tre viktige element. Det første var selvsagt hvordan kommunen som tjenesteyter og ansvarlig for befolkningen handterer situasjonen og hva kan gjøres framover. Det neste var hvordan kommunen kan driftes effektivt, hvor problemstillinger kan komme raskt og avgjørelser må tas uten å bruke unødig lang tid. Og så var temaet hvordan bidra til å takle situasjonen i næringslivet og deres ansatte. På den bakgrunn foreslo Nordreisa Høyre og fikk vedtatt delegasjon til formannskapet som kan møtes etter behov og fatte vedtak om for eksempel reduksjon eller utsettelse av kommunale skatter og avgifter og hvordan kanalisere eventuelle ekstrabevilgninger fra Regjeringen til sysselsetting og aktivitet i det lokale næringslivet. Nordreisa Høyre er imot at slike midler skal brukes til planlegging av store byggeprosjekt som ikke kan komme i gang på kort sikt. Men bruke midlene til tiltak som kan komme raskt i gang og som lokalt næringsliv og lokale arbeidstakere kan utføre, det er nå det trenges.

For øvrig er Nordreisa Høyre svært fornøyd med at Regjeringen Solberg har tatt tak i den vanskelige situasjonen i norsk næringsliv med å iverksette økonomiske tiltak både over for de som blir permittert, arbeidsledige og enkeltbedrifter. Slike tiltak vil det komme flere av etter hvert som situasjonen avklares og behov avdekkes.

Fra mange hold appelleres det til at nå må vi hjelpe hverandre, vi har en nasjonal dugnad. Denne appellen slutter Nordreisa Høyre seg helhjertet til. Hjelp hverandre og følg de råd en får både nasjonalt og lokalt. Det er umåtelig viktig at vi alle uttrykker takknemlighet overfor de som gjør en ekstra innsats overfor barn og unge, for syke og gamle, brøyter veiene, vedlikeholder vann og kloakksystemet og de som på arbeidsplassene i hele kommunen gjør det de kan for at samfunnet skal fungere best mulig. En viktig hjelp vi alle kan bidra med er å bruke lokalt næringsliv. Det er viktigere enn noensinne å handle lokalt, og lokale butikker er flinke til å være tilgjengelige bl.a. på nett. Eller man kan jo bare ta en telefon.