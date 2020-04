Norsk matproduksjon må bli bærekraftig

leserbrev

Lønnsomheten i landbruket må OPP og samtidig må det gjøres straks tiltak for å sikre nok hender i jordbruket denne sesongen.

Vi i småbrukarlaget er forbanna for at matproduksjonens generelle utfordringer IKKE blir løfta fram i disse Corona tider. Nemlig det fundamentale spørsmålet om lønnsomheten generelt og styrking av importvernet.

Regjeringa har innført strengere innreiseregler til Norge. Dette blir svært utfordrende for oss i landbruket som har mange utenlandske hender i arbeid spesielt om sommeren, men også hele året, som sesongarbeidere og avløsere.

For å hjelpe på dette har regjeringa laget en ny forskrift for permitterte nordmenn som vil ha sommerjobb i jordbruket, men allerede har dagpenger. De trenger bare å skrive av halvparten av timene de jobber i landbruket på meldekortet til NAV. Dette for at de ikke skal tape penger på å jobbe i landbruket.

Det er dette som er et stort paradoks.

Lønnsomhet og lønnsnivået må heves betraktelig slik at man faktisk kan leve i Norge av den inntekta man har i landbruket.

Dette for å sikre norsk matproduksjon på kort, men ikke minst på lang sikt.

Regjeringa har kommet med den ene krisepakken etter den andre og det er bra for at det norske næringslivet skal komme seg gjennom Corona krisa. Krisepakka må også hjelpe bønder, som har tilleggsnæring på eller utenom gården, der tilleggsnæringa er rammet av Corona krisa.

Minstelønna i landbruket er på 123,15 kroner og gjennomsnittslønna til bonden var i 2018 på 155,83 kroner i timen. Det er riktig å koble lønna til sesongarbeidere til tariffavtaler, men samtidig er det en lav lønnsomhet i produksjonen som ligger til grunn.

Det er en hån mot en næring, som landbruket, som vi alle er avhengig av, er basert på en lønnsomhet og en utbetaling til sine ansatte som det egentlig ikke går an å leve av i Norge.

Vi må sikre norsk matproduksjon nå og for framtida.

Da må storsamfunnet være villig å gi de som produserer maten vår, en lønn som er akseptabel og som man kan leve av i Norge og styrke det norske tollvernet slik at norsk produsert mat er konkurransedyktig i det norske markedet,

Det vil medføre at norsk matproduksjon vil være bærekraftig inn i en usikker framtid, og mye mindre sårbar enn den er i dag.