Hysteri eller tidenes største dugnad

leserbrev

Det er vel ikke annet å si enn at påsken 2020 var veldig merkelig, hvor sosial distansering har blitt det nye ordet. Sosial distansering, Antibac og ikke minst Korona.

Småjentene i Eilertsen-Wassnes familien er klar og tydelig på at de HATER Korona. De vil være sammen med venner, leke med dem, snakke med venner, holde vennene i hånda, og i den sammenheng har vi latt dem få lov å bruke ordet hate. Selv om det er altfor tidlig å komme med de store presise konklusjonene, så tør jeg likevel si at verden like før og etter korona vil ha store forskjeller. Det vil ta tid før samfunnet er i nærheten av hvordan den var før, om den i det hele tatt blir det. Tenker da på hvordan vi omgås hverandre, vårt reisemønster, ja generelt hele vårt forbruksmønster.

Verden ble tidlig oppmerksom på at noe var i emning i Kina, at noe større var på gang, at et virus var begynt å spre seg. Kina stengte ned storbyen Wuhan, og det virket som at Kina med ekstreme virkemidler klarte å stagnere utbruddet. Men viruset spredte seg videre rundt jorden og ble erklært en pandemi, og kom til Norge, først antatt å være en mild influensa, men sykdomsmønsteret hos de som ble sterkt rammet tydet på noe helt annet.

Reidar Eilertsen-Wassnes: Bosted: Burfjord Alder: 47 Yrke: Geolog Sivilstatus: Gift, tre barn Skriver helst om: Mennesket og naturen

12 mars ble de første av de strengeste tiltakene siden 2 verdenskrig iverksatt, og det ble fra både regjering og opposisjon oppfordret om at samtlige deltar i tidenes største dugnad for å bekjempe viruset. Sosial distansering, skoler og barnehager stenges, forbud for større ansamlinger, stopp i all idrettslige og kulturelle arrangementer, stopp i ikke-essensiell reising/møtevirksomhet, hjemmekontor, søringkarantene og hytteforbud. Resultatet ble at deler av næringslivet blør, turist-, overnattings- og servicebedrifter opplever ingen aktivitet og må stenge, som igjen resulterte i permitteringer, mange permitteringer. Fra regjeringens side blir det iverksatt flere tiltakspakker i milliardklassen for å kompensere for konsekvensene av nedstengningen av samfunnet.

I starten ble det likevel advart om at tiltakene ikke var tilstrekkelige, at vi måtte gjøre som Kina, innføre enda strengere tiltak, ellers kan vi oppleve at oppimot halve befolkningen smittes med dødstall opp mot 150.000 som resultat. En måned er gått siden tiltakene ble iverksatt, og selv om det igjen er for tidlig å konkludere, så virker det som tiltakene har gitt gode resultater. De har gitt helsevesenet tid til å bygge opp kapasitet og forberede seg. Faktisk viser smitte –og dødstallene så gode resultater for Norge at spørsmål stilles; var tiltakene og nedstengningen nødvendig, var alle permitteringene verdt det, har det vært ett hysteri? Så langt viser tallene en lavere dødsrate i Norge sammenlignet med vanlige influensaår, så enkelte stiller spørsmål, kanskje med rette, om de samfunnsøkonomiske konsekvenser av nedstengningen er verdt det i kampen mot smitten.

En dugnad blir ikke bedre enn når alle deltar, at man sammen arbeider mot ett felles mål. For en dugnad, som i alle andre arbeidsoppgaver, så gjelder ikke halvgjort er velgjort. For at dugnad skal fungere må alle bidra med det de kan, alle monner drar og sammen kan vi utrette enormt. Vi har alle sett smittekartene, om hvordan smitten kan spre seg utrulig fort om ingenting blir gjort, og hvordan hver og en av oss kan bidra til å stoppe smitten; ved å ha hjemmekontor, ved å ikke gå på den festen, ved å være hjemme og holde avstand.

Jeg tenker vi skal være glade at dugnaden har fungert hittil, at vi i stor grad har klart å beskytte risikogruppene, at de som har blitt smittet har fått tilstrekkelig behandling, at helsevesenet har hatt kapasitet til å ta vare på de syke, at dødsratene hittil faktisk er lavere enn under «normale» influensaråd. Vi trenger ikke se langt utenfor våre grenser for å se at dette IKKE er snakk om et hysteri, hvordan en annen tilnærming virker å ha gitt dårligere resultat, hvordan det virker som om Sverige ikke har klart å beskytte sine svakeste tilstrekkelig, hvordan Italia/Spania ikke var forberedt når smitten slo til.

Det er nok mange årsaker til at dødsratene til Italia er så høye sammenlignet med Norge. Italia har en høy andel eldre befolkning, 23 prosent over 65 år sammenlignet med Norges 17 prosent. Utstrakt bruk av antibiotika gjør at nesten 11.000 dør årlig i Italia av resistente bakterier, for Norge er tallet 69, som igjen gjør utslag i kampen mot korona, da mange antakelig dør av sekundære bakterielle infeksjoner forårsaket av resistente bakterier og ikke selve viruset.

Dugnaden har ikke bare vist at sammen kan vi utrette enormt, men har også lært oss hvor mange utrulig flotte folk som finnes der, kreative folk som ønsker å hjelpe sine nærmeste, de rundt seg, som ønsker å gi av seg sjøl for å bøte på den monotone hverdagen. Digital Scene som har gitt oss fine musikkstunder fra sofa til sofa, og en helt ekte klovn i stua til småjentene. Oppdagelsen av lokale produkter, hvor intenst godt lokal lammerull, varmrøkt laks, jordbærsaft med rabarbra og ikke minst sjokolade kan være.

Jeg sliter fortsatt med hvor mange barn Ole har, eller ka den siste broren heite, men eg veit at den daglige Quizzen fra Harald MÅ eg ha med meg, at Knut har besøkt 67 land, at Violet Road kan skrives med Emoji, at min søster Grethe har ett utømmelig lager av til tider grove vitser, at Gunn Lillian sine rebuser kan gi hodepine. Ikke minst veit eg at viking betydningen av Reidar er; «Bringer av Glede», og at sangen om mitt liv heter «Don`t Stop Me Now».

Takk til alle dere for den innsatsen dere gjør. Fortsett å ta vare på hverandre, med å holde avstand. Sender alle dere en virtuelle High-Five.