I dag hørte jeg no´ jeg blei så rysta over at jeg trur jeg må be om litt hjelp. Orker´u?

leserbrev

I ei lita bygd i Norge sitter Hanne mutters aleine og sliter med at dager og netter går i ett for hu bli´kke kvitt det´a opplevde fra farn sin da hu var jentunge og nå sitter´a der og drikker for tett. Men det er ikke det som ryster meg.

I Lyngen sitter Jorun, som i høy alder har trøbbel med å komme seg ut. Hu ha´kke familie i nærheten og lever aleine, men enda vanskeligere er´e å få skaffa seg mat nok og medisiner for nå snør´a inne. Det er ikke det som ryster meg.

Mange steder i detta landet befinner´e seg også ansiktsløse folk fra fjerne strøk som har rømt fra krig og tortur og som har ressurser´em ikke får brukt selv om vi har bruk for´em, men nå sitter´em isolert i bygder fordi ingen helt veit hvordan de skal ta kontakt. Det er ikke det som ryster meg.

Tusenvis av unger reiser aldri på ferie eller er med på bursdager eller no´ annet på fritia fordi foreldra har for dårlig råd. Rystende? Nei, vi veit jo at det skjer.

Utaforskap er mye forskjellig, men folk som opplever´e har no´ til felles: De har´e ikke spesielt bra.

I hele landet fins det Frivilligsentraler som sørger for hjelp til folk som har ramla utafor. De driver med innaforskap. Hver dag i året er´em ute med mat til folk som sitter for seg sjøl eller har dårlig råd, gir´em noen å snakke med, handler for´em, fikser medisiner, måker snø, ordner møteplasser, koordinerer med andre gode krefter, arrangerer sommerleir for unga, arrangerer middag på julaften, gir ungdomma noe meningsfullt å drive med og hjelper folk til å holde ut liva sine.

Nå står hele ordninga i fare, nå er´e alvor.

“Det er høl i gjerdet på Gaustad, det er høl i gjerdet på Gaustad...”

Har´u hørt´n før? Det har jeg. Det er mange år sia jeg sang´n nå, men jeg ha´kke glemt det, for jeg skammer meg fortsatt. Jeg var bare guttungen og skjønt´ikke annet enn at Gaustad var et sted dem plasserte folk som var annerledes, vi kalte det «gærnehjem», fra de voksne.

Det bodde en kar i blokka tvers over den jeg vokste opp i. Før´n flytta dit, hadde´n bodd på Gaustad psykiatriske sjukehus og det visste nabolaget nesten ufattelig fort; at denne fyr´n var gær´n. De fleste lot´n i fred, de fleste lot´n være så mye i fred at de aldri sa noe til´n eller hilste på´n. Men vi gutta lot´n ikke i fred. I hvert fall ikke bestandig. Vi hadde fått advarsler, joa, vi blei advart av enkelte voksne mot denne mannen. Vi sku´kke se på´n når vi passerte´n ute på gata, og i hvert fall ikke snakke me´n. Og hvis´n henvendte seg til oss, sku´ vi løpe det vi makta, særlig hvis vi var aleine.

Men vi drista oss – når vi var flere – til å synge for´n. Vi sang den «høl-i-gjerdet»-sangen alle har hørt, alle som har bodd et sted med «gærnehjem» i nærheten.Vi sang og lo. Det va´kke en sang som skulle glede´n, vi skrøyt jo´kke akkurat a´n eller gjorde livet bedre for´n. Vi mobba´n. Men han sa aldri noe, han verken løp eller ropte etter oss. Han bare gikk som om´n ikke hørte oss eller skjønte hva vi sang om. Vi tenkte at´n kanskje ikke gjorde det, han var tross alt gær´n.

En vinter satte Petter´n i gang med å pælme snøball etter´n, og vi andre kunn´ikke være no´ dårligere. Men han sa aldri noe, ikke en gang når vi traff´n i hue´.

Mellom blokkene var´e ei lita løkke vi pleide å spelle fotball på. Vi hadde jo´kke den store ballkontrollen på den tia, og det gikk ikke en dag uten at ballen spratt opp på en eller annen veranda. Det var ille nok når´n havna på en veranda i tredjeetasje eller høyere, men desidert verst var det når´n landa på veranda´n nede hos Karlsen i første. Sure, gamle Karlsen likte ikke at vi sparka fotball utafor stuevindu´ hans. Han hata det, for vi bråka når´n sku´ sove eller hva´n holdt på med hele da´n. Så når ballen havna på veranda´n hos Karlsen, fikk vi´n ikke tilbake, da måtte vi skaffe en ny. Og det var dyrt.

Én dag havna ballen på veranda´n ved siden av Karlsens. Og siden det var mitt skudd, måtte jeg hente ballen. Jeg tenkt´ikke på hvem som bodde der, dette skjedde så ofte, og når ballen havna på en veranda i første, klatra vi bare opp og henta´n, selv om folk var hjemme. Ingen sa no´ på det, folk var vant til oss.

Men idet jeg kom over gelenderet den da´n, så jeg at verandadøra sto åpen. Men jeg så ikke ballen. Den hadde trilla inn i leiligheta. Jeg sto der ei stønn og tenkte på hva jeg sku´ gjøre, men før jeg fikk tenkt ferdig, før jeg tørte å nærme meg den verandadøra, kom´n plutselig ut med ballen mellom henda. Gærningen, altså.

Han sto der i døråpninga med ballen, uten å si et kløyva ord. Og jeg sto bare en meter unna´n, uten nubbsjans til å stikke. Jeg kunne selvsagt kasta meg over gelenderet igjen, men var for skrekkslagen. Jeg var stiv og kald og alt var stille. Stemmebånda mine virka´kke lenger, og det var like greit; jeg greide ikke å åpne kjeften likevel, og langt mindre røre beina.

Så sto vi der, gærningen og jeg. Så på hverandre, men ingen av oss sa no´. Jeg tenkte at døden hadde kommet for å hente meg, så jeg b´ynte plutselig å slappe av, hadde vel gitt opp. Denna fyrn hadde jeg plaga, gjort narr av, kasta snøball på og ydmyka på det groveste. Nå var det tid for å gjør´opp, her kom regninga, men jeg hadde ingenting. Jeg var blakk.

Men idet jeg kjente at hue´ mitt blei tomt for blod, da beina begynte å sleppe taket under meg og jeg var i ferd med å svime av, skjedde det noe. Forsiktig, forsiktig strakk´n fram henda mot meg. Ballen lå i de henda. Han sku´kke drepe meg eller slå. Han ville gi meg ballen. Jeg va´kke redd lenger da, jeg nappa´n ikke bare ut av henda hans og stakk. Jeg løfta henda mine rolig mot hans, tok ballen sakte og så´n inn i øya et sekund. Jeg er sikker på at jeg så tegn til liv i de øya. Den ene munnviken hans bevega seg noen millimeter oppover, ikke mer, men det var nok. Han smilte. Litt. Mildt.

Og så forlot jeg´n. Klatra rolig over gelenderet, tilbake til løkka, til gutta. Jeg så meg ikke tilbake, veit ikke om´n ble stående. Men da gutta begynte å synge den «høl-i-gjerdet»-sangen igjen akkurat da, blei jeg´kke med.

Den sommern blei´n borte fra blokka. Mulig han blei innlagt igjen, ingen visste no´, men noen voksne sa at han mangla et eller annet, mangla no´ i hjernen, blant annet følelser. Da visste jeg bedre. Jeg hadde ikke snakka me´n, men jeg visste at´n hadde følelser. Jeg va´kke så gammal, men mente nok at´n heller hadde litt for mange følelser og at det muligens var derfor at´n følte seg utafor, men det sa jeg´kke til noen. Jeg tenkte bare på åssen det hadde vært for´n når vi kasta snøballer på´n eller sang den sangen.

Jeg så aldri at´n gjorde noen noe vondt og jeg hadd´ikke kalt´n gær´n i dag. Men i dag lever´n nok ikke, for dette er så lenge sia og det gjø´kke no´ godt å tenke på at´n var så aleine med alt og at vi gutta bare gjorde ting verre for´n. Men den straffa syns jeg at jeg fortjener. Og det er ikke for seint å slåss for andre utafor.

For der har´u det som ryster meg sånn i dag:

Norge har nå bestemt seg for no´ som kommer til å ødelegge så ufattelig mye for folk som har ramla utafor. Fra neste år blir støtteordninga til alle Frivilligsentralene endra dramatisk. Istedenfor å gi dem de vanlige 427.000 (som utløser 200.000 ekstra fra kommunene) blir´e nå andre boller. Nå skal penga gis til kommunene, som allerede mangler penger til mye annet og kanskje må bruke dem på andre viktige ting.

Og det skal telles huer. Hvert hue´ er verdt kr. 37,30. I Lyngen, der Jorun bor aleine, betyr det at støtten til Frivilligsentralen synker fra over 600.000 til 100.000. Og da går´e ikke rundt. Da sitter ildsjelen Kåre Bjørnar Olsen – en av Europas beste menn – igjen med smuler til eldre og pleietrengende, rus og psykiatri, forbyggende tiltak for barn og unge og alt det andre. I sin lille deltidsstilling i Frivilligsentralen jobber´n nå i korona-tida minst 50 timer i uka for å hjelpe Jorun og andre ansiktsløse mot utaforskapet i Lyngen. Han redder liv. Gjør´em litt rikere.

Den nye ordninga kommer til å sørge for at 70 prosent av Frivilligsentralene får dype kutt og de fleste kommer til å bli lagt ned, altså de som befinner seg i kommuner med under 11.000 innbyggere, dem som kanskje trenger´em aller mest, der´em ikke har Frelsesarmeen, gateavis, IOGT eller Kirkens bymisjon.

Så nå behøver jeg hjelp. Til å mobilisere støtte til Kåre Bjørnar og alle de andre gode folka som strekker seg så enormt langt for dem utafor. Til å si ifra; at detta gå´kke, detta kan vi ikke finne oss i. Detta ække innafor.