Nei til oppdrett i Frakkfjorden

leserbrev

Skjervøy SV støtter motstanden mot oppdrett i Frakkfjorden. Frakkfjorden er en grunn terskelfjord som er klassifisert som en lokalt viktig gytefjord for torsk. Det er lite forsket på hvilke konsekvenser oppdrett har i fjordene på lengre sikt.

Frakkfjorden er en del av et forskningsprosjekt hvor fjorden skal brukes til undersøkelser og innhenting av data. En forutsetning er at Frakkfjorden er den fjorden som ikke har oppdrett, men at det skal opprettes oppdrett der, og forskes på hva det fører til av forandringer.

Det har tidligere vært drevet oppdrett i fjorden, men lokaliteten er slettet i dag. Vitenskapelige fakta er ikke samlet inn fra den perioden, men det hevdes bl.a at torsken forsvant, og at det smakte stykt av fisken som var igjen. De måtte fiske matfisk andre plasser og kunne ikke levere fisken fra fjorden til fiskemottak.

Sametinget har protestert på vedtaket om tillatelse til oppdrett. Sametinget ber om at vedtaket omgjøres og viser til tallrike kulturminner på land og sjøen som en viktig fiskeressurs for den sjøsamiske bosettingen i området.

Naturvernforbundet kan ikke se at Loppa kommune tilfredsstiller kravene til innhentning av kunnskap i tråd med kravene som naturmangfoldsloven og akvakulturloven stiller.

Skjervøy SV krever mer forskning på hva slags konsekvenser oppdrettsvirksomhet har for fjordfisken før en deler ut konsesjoner i gode fiskeområder. Det har skapt mye motstand fra mange hold at oppdrett skal inn i fjorden. Oppdrett er kommet for å bli, men det kreves at den ikke fortrenger kystfisket som folk ved kysten har levd av bakover i tid. Det er store fortjenester i oppdrettsbransjen, og storkapital har mye makt. Kystfisket angripes fra mange kanter. Skjervøy SV støtter kampen for å bevare Frakkfjorden som oppdrettsfri fjord.