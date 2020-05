Har regjeringen troverdighet i scooter-saken?

leserbrev

For tredje året på rad har Senterpartiet fremmet forslag om å fjerne kravet om at det må være 2,5 km fra brøytet bilvei til hytte, for at folk skal få benytte seg av egen scooter til hytta si. I behandlingen i komiteen tidligere denne måneden ble det klart at forslaget får flertall, med støtte fra Ap og FrP. I merknader i saken som ligger til behandling er det tydelig fra regjeringspartiene at dette er noe de ikke støtter.

Saken skal opp tirsdag 5. mai til behandling i Stortinget. Regjeringspartiene har stemt forslaget ned hver gang det har vært oppe. Dager før behandlingen i Stortinget kan vi lese i flere medier at Høyre er ute og sier at de nå har fått gjennomslag for å fjerne kravet om 2,5km-regelen, og at de allerede har sendt saken ut på høring. Det er tydelig at regjeringen så at de kom til å tape saken i Stortinget og dermed ønsket å lage en egen vri på det, med å varsle endring og at saken allerede var sendt ut på høring.

Flertall for å fjerne 2,5-kilometersgrense Nå skal det bli lettere å komme seg til hytta med snøscooter.

Det blir nesten litt søtt fra regjeringspartiet Høyre at de nå går ut og tar æren for å fjerne kravet om 2,5 km. For det som egentlig har skjedd er at regjeringen har skjønt at forslaget vil få flertall i Stortinget, og nå prøver Høyre å sole seg i glansen fra en sak som SP har fremmet, og som Sp, Ap, og FrP har presset gjennom. Sjelden ser man slike desperate forsøk på å ta æren for saken. Sannheten er at ingenting hadde skjedd i denne saken uten at Sp gjennom flere år har fremmet forslag om dette.

Saken skal fortsatt opp i Stortinget 5. mai, og den er fortsatt like viktig. For i forslaget kommer det en bestilling på hvordan forskriften skal lyde og en klar ordre om å fjerne kravet om 2,5 km. Det er da det blir litt morsomt å lese høringsbrevet regjeringen nå har sendt ut. Her kommer det frem i brevet fra statsråd Sveinung Rotevatn at han egentlig ikke ser behov for noen endring.

Premissene i høringsbrevet som er sendt ut er ikke gode nok. Når departementet bruker ord som «Eventuell tillatelse til hyttekjøring skal ikke gis for mer enn en sesong om gangen og begrenses til et fåtall turer» så er det tydelig at de ikke er villig til å gi kommunen ei oppgave å vurdere dette selv, noe som også er en viktig del av vårt forslag. Sp er av den oppfatning av at dette er kommunene best egnet til å vurdere selv i det enkelte tilfelle gjennom lokale forskrifter.

Tirsdag er fortsatt en viktig dag for å få fjerna avstandskravet om 2,5 km, det er et viktig vedtak for å gi klima og miljøministeren en klar ordre. Jeg er spent på om regjeringspartiene støtter forslaget som nå er et flertallsforslag fra Sp, Ap og FrP. Om de ikke gjør det, er ikke dette noe annet enn lureri fra regjeringspartiene.

Om ikke regjeringspartiene støtter Sp sitt forslag i Stortinget tirsdag er jeg redd dette er et politisk spill og en videre byråkratisering av et arbeid som bør forenkles av hensyn til både hytteeiere og kommuner.