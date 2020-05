Ulikhetene øker og tryggheten i arbeidslivet er under press

leserbrev

Kjære alle sammen!

1.mai er en viktig dag. En dag for solidaritet, likeverd og likestilling. En dag til ettertanke om internasjonalt ansvar og hva slag samfunn Norge skal være. En dag til å takke alle som har kjempet for de rettigheter vi i dag tar for gitt.

Solidaritet er å vise i praksis at vi ikke er oss sjøl nok. Vi er avhengige av hverandre. Alle ønsker frihet, fred, trygghet for oss selv og familien - og muligheter til å bruke evnene våre gjennom utdanning og arbeid. Og ikke minst; mulighet og trygghet til å kjempe for våre rettigheter og forbedre samfunnet gjennom politisk arbeid innenfor et velfungerende demokrati – i et politisk parti, i en fagforening, i et elevråd, i en interesseorganisasjon, et flerkulturelt råd, idrettslag eller der ellers folk møtes og meninger brytes.

1. juni 1919 ble 8-timersdagen lovfestet. Dermed hadde arbeiderbevegelsen vunnet en av sine viktigste seiere som hadde en tydelig demokratisk begrunnelse: for å kunne delta i samfunnet, ta ansvar og bestemme. Det skulle være en mulighet for alle, ikke bare de privilegerte. Døgnet skulle ikke bare brukes til å sove, spise og arbeide.

Helt ut på 1930-tallet hadde riktig nok de fattigste i samfunnet stemmerett, men de kunne ikke velges til kommunestyrer og kommunale utvalg. Dette var en diskriminering både politisk, økonomisk og sosialt, og ble først fjernet av regjeringen Nygårdsvold i 1935.

Historisk har det vært en lang kamp for likhet og inkludering i Norge der Arbeiderpartiet og fagbevegelsen har gått foran. Nye lover er vedtatt, reformer og velferdsgoder er kjempet fram. Vi har fått større likestilling mellom kvinner og menn - blant annet med en abortlov som gir kvinner rett til å bestemme over egen kropp. Vi har oppnådd større likhet – og dermed større frihet – gjennom velferds- og skattepolitikk. Vi har fått trygge avtaler i arbeidslivet der både ansatte og eiere ser den store verdien av et likeverdig og avtalefestet samarbeid. Gjennom avtaler, lover og bevisst politikk har vi satt dette i system - den norske modellen i arbeidslivet. Kraften i arbeiderbevegelsen har vært avgjørende i kampen for bedre liv og et bedre samfunn.

Men vi ser en skremmende utvikling. Ulikhetene øker og tryggheten i arbeidslivet er under press. Mer midlertidighet, større krav til fleksibilitet uten kompensasjon. Privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester øker ofte ulikhetene og gevinstene vises stort sett på eiernes bunnlinjer – de som allerede har mest får enda mer. Det er akkurat det som er i ferd med å skje. I Norge 2019: Regjeringen svekker fellesskapet og øker forskjellene mellom folk. I Norge 2019 stikker den rikeste tidelen fra. De 1000 aller rikeste har fått nærmere en og halv million kroner hver i formuesskattekutt. I Norge 2019: pensjonistene fikk mindre å rutte med fire år på rad. I Norge 2019: tre av ti nordmenn mindre penger å betale regninger med enn de hadde for seks år siden.

Ulikheten gir ikke bare forskjeller i økonomisk handlingsrom. Ulikheten ofte kombinert med følelse av å være utenfor, ikke til nytte - kanskje uten arbeid og med dårlig helse - kan også gi følelse av frustrasjon og aggresjon. Noen retter aggresjon mot andre grupper som innvandrere, kvinner, ungdom eller eldre. Noen retter frustrasjonen mot enkeltsaker som bompenger, eiendomsskatt eller annet som er nærliggende. Andre mister all tro på hele demokratiet.

Den beste medisinen er i mange tilfeller aktivitet og arbeid. Det hever selvrespekten og styrker forhandlingsposisjonen i livet. Vi som politiske partier, fagbevegelse og medborgere har et stort ansvar for å tilby de frustrerte håp og muligheter.

Vi skal ha et samfunn der ingen blir stående alene, der vi er villige til å stille opp for hverandre, og er trygge på at fellesskapet stiller opp når vi trenger det. Koronapandemien har medført rekordhøy arbeidsledighet. Vi må kjempe for å få de permitterte og oppsagte i arbeid raskest mulig. Næringslivets behov for økt kompetanse må være i fokus og tiden bør utnyttes til omskolering av arbeidstakere «ute av drift». Nå er tiden inne for å samle oss og stå sammen.

Vi må også tenke på ansvaret for framtida og våre barn. Det er betimelig å stille spørsmål om hvordan samfunnet skal vokse, hvordan vi og varene vi kjøper skal reise og fraktes, hvilke naturressurser vi skal utvinne og hvilke vi skal la være. Vi må tenke over sammenhenger i vår egen hverdag. Hvem har skaffet de dyrebare mineralene i den nye mobiltelefonen vi er blitt avhengig av? Dette setter solidaritetstanken på prøve.

Jeg avslutter denne talen som en evig optimist. Jeg har tro på det gode i menneskene og vår evne til å stille opp for hverandre – både nære og fjerne. Jeg har tro på vår evne til solidaritet!

Ha en fin 1. mai! Nyt dagen.