Syng med meg på søndag!

leserbrev

Sammen skal vi hedre Grunnloven, friheten og demokratiet vårt. Derfor håper at jeg at flest mulig blir med og synger 1., 7. og 8. versv av «Ja, vi elsker dette landet» klokken 13:00 på søndag.

Nasjonaldagen vår er viktig for oss alle. I vårt langstrakte land legges det opp til minneverdige og fantastiske feiringer, selv om enkelte elementer av markeringen i år vil foregå i et annet format. I mine møter med 17-maikomiteer fra sør til nord, har jeg blitt overbevist om at vi går en helt spesiell nasjonaldag i møte. Viljen til å feire de verdiene som kjennetegner oss som nasjon, er sterk. 17.-mai-komiteene har møtt utfordringen med en imponerende kreativitet som gjør at jeg er sikker på at vi skal greie å markere dagen på en verdig og fin måte – også i år.

Mest av alt er 17. mai barnas dag. Feiringens helt sentrale omdreiningspunkt er barnetogene, med alle de «Små, en Alen lange», som Wergeland sier det. Samtidig må planlegging og gjennomføring tilpasses de anbefalinger og helsefaglige råd som foreligger. Barnetogene slik vi kjenner dem må utgå i år. Men det vil det bli korps og kor, med to meters avstand i lengderetningen, og én meter skulder til skulder innad i rekkene.

Vi vil kunne ha både flaggheising og kransenedleggelse, men kun med 50 personer med minst én meter avstand. Rundt om i Norge vil feiringen se forskjellig ut, men mitt håp er at vi også skal få til mye felles, gjennom samarbeid og med tradisjonell norsk dugnadsånd. Derfor har vi tatt initiativ til at vi alle skal synge «Ja, vi elsker dette landet» i fellesskap klokken 13:00 på søndag.

Mitt håp og ønske er at du som leser dette vil bli med meg, regjeringen og Det Norske Solistkor på allsangen. Klokken 13:00 på 17. mai vil det først vil bli salutt fra ni av Forsvarets anlegg, fra Fredriksten festning i sør til Vardøhus festning i nord. Deretter vil hele nasjonen, du og jeg og alle sammen, synge 1., 7. og 8. vers av «Ja, vi elsker dette landet».

Bruk dagene fram mot nasjonaldagen på å øve slik at du er klar på søndag. Jeg håper at så mange som mulig vil trekke ut på balkongen, i hagen eller i parken og synge med. Selv om det blir en annerledes feiring i år, er fundamentet fortsatt det samme. La oss vise det i fellesskap: Ja, vi elsker dette landet! Gratulerer med dagen, alle sammen.