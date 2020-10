–Må gripe fatt i de riktige tingene

leserbrev

Lokalpartiene til Høyre i Nord-Troms, har nylig gjennomført et felles møte hvor intensjonen er å samarbeide for å få en tydeligere stemme når saker skal fremmes fra regionen. Det gjelder både saker som skal avgjøres av fylkeskommunen og som fylkeskommunen skal fremme ovenfor staten.

Dette er et meget viktig tiltak i regionen vår. Opp gjennom tidene har vi konkurrert om tiltakene og kritisert de andre dersom ikke vi, i den enkelte kommune, fikk den støtten vi ønsket. Håper at dette skal bli et vellykket tiltak som jeg tror er et resultat av den felles skolen som vi har i regionen. Der er ungdommen blitt kjent med hverandre og det merkes nå når de markerer seg politisk.

Et kjempefint tiltak og det er derfor viktig at en i starten griper fatt i de riktige tingene. Jeg har for lengst konkludert med at religion, eiendomsgrenser og arv er de viktigste årsakene til alt bråk i verden og en bør kanskje legge til fylkesgrenser og kommunegrenser.

For å unngå senere bråk bør en starte med en oppdatering av fylkeskommunale og statlige tiltak som en ønsker gjennomført i den enkelte kommune. Deretter samles representantene fra de enkelte kommuner og gjennomfører en prioritering av tiltakene når de skal fremmes ovenfor overordna myndigheter. Det blir ingen enkel oppgave men klarer en dette så unngår en bråk senere og Høyre i Nord Troms kan opptre med en felles stemme utad.

Dette er stemmen fra han i hornet på veggen. Jeg ønsker dere masse lykke til med tiltaket!