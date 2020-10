Nekter å ta imot penger for å gi eldre god mat

leserbrev

Mange kommuner lager i dag maten på industrialiserte sentralkjøkken, enkelte får maten tilsendt i vakuum-pakker fra andre deler av landet. Dette fører ofte til lite appetittlig, langreist og industriell mat. FrP fikk i regjeringsperioden gjennomslag for å gi kommuner statlig tilskudd for å bringe kjøkkenet «hjem» til institusjonene.

Nærhet til matlagingen og matlukt som varsler at det snart er middag er viktig for de eldres trivsel. Matglede er livsglede. Selv om kommunene bare betaler bare ca. 30 prosent av regningen, og resten finansieres av staten, har bare Lillestrøm, Vindafjord og Voss kommune søkt om tilskudd. Ordførerne og rådmenn over hele landet må nå begynne å ta større ansvar for at de eldre får et verdig mattilbud.

Oldemor kan ikke bare ta seg en tur på restaurant, men er prisgitt den maten som serveres hver eneste dag. Da bør denne maten være god.

Uavhengig av partipolitikk, og uavhengig av hvem som styrer i din kommune, handler dette om velferden til våre eldre. De eldre i din kommune fortjener å kjenne lukten av god og næringsrik mat på sykehjemmet. Dersom du bor i en kommune som bestiller maten fra et sentralkjøkken, eller vakuum-pakket mat som oppvarmes i mikrobølgeovn, bør du ta kontakt med din ordfører eller lokale politiker.

Ordførere som nekter å ta imot penger fra staten for å gi de eldre god mat bør skamme seg.