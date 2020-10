Folk blir ikke friskere av at vi gjør det dyrere å være syk

leserbrev

I sitt åttende år som statsminister er fortellingen om Erna Solbergs prioriteringer fortsatt den samme. I statsbudsjettet for 2021 foreslår hun å dele ut nye milliarder til skattekutt til folk som har mye fra før, mens de med lite – denne gangen folk som er syke, og har behov for medisiner og behandling – må betale regninga.

Denne gangen økes egenandelene for én million nordmenn. En i utgangspunktet fornuftig sammenslåing av to frikort brukes til å heve egenandelstaket til 3183 kroner. Tidligere har det vært folk som trengte fysioterapi, barns skolefruktordning, barn med briller eller de som trenger tannhelsestøtte som har bladd opp. I et statsbudsjett på over 1500 milliarder kroner, ber Solberg nok engang folk flest om å spytte litt ekstra inn i potten. Det er grunnleggende urettferdig.

Å velge skattekutt til noen av landets aller rikeste, og la syke folk med behov for medisiner og behandling ta regninga, høres utrolig ut. Men det er kjente takter fra Høyre. Sterke krefter i partiet har lenge ivret for å kutte i sykelønna, enten ta fra folk én av fem kroner når de blir syke, eller innføre såkalte karensdager, som medfører at du står uten inntekt dersom du får influensa eller omgangssyke. Sist ute var Unge Høyre, men fremtredende profiler som Heidi Nordby Lunde og Michael Tetzschner har foreslått det samme. Sistnevnte mente til og med at det var rett og rimelig, siden syke folk sparer penger på å ikke reise til jobb eller kjøpe mat i kantina. Si det til barnehagelæreren med månedskort og matpakke. Dette er ikke bare usosialt, det er også dårlig folkehelsepolitikk. At folk med smittsomme sykdommer må velge mellom å tape penger på å holde seg hjemme, eller få betalt for å gå på jobb, med fare for å smitte kollegaene, er lite klokt – særlig under en pandemi.

Hva slags syn på sykdom vitner det om? Det virker som om Høyre tror at folk blir friskere, bare vi gjør det litt dyrere å være syk. Dette handler om hvordan vi velger å organisere samfunnet vårt. Hvem som skal bidra mest, og hvem som trenger felleskapet mest. Høyre plasserer seg konsekvent på feil side i disse spørsmålene. Hvordan skal vi ellers tolke at store kutt i formuesskatten er det viktigste for landet akkurat nå? Eller at regninga må tas av folk som er syke?

For Arbeiderpartiet er dette enkelt: Vi sier nei til store skattekutt, og samtidig nei til urettferdige forslag om at folk skal betale høyere egenandeler. I Norge stiller vi opp for hverandre, og bruker fellesskapet til å løfte i flokk. Slik vil vi det skal være i framtida også. Da trenger vi en ny regjering.