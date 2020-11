To cruise or not to cruise

leserbrev

Visit Lyngenfjord har nylig levert en rapport til et forprosjekt om cruiseturisme, der målet med prosjektet var å avklare med reiselivsbedrifter, politikere og lokalbefolkning hvorvidt regionen bør åpnes for cruisenæringen. Konklusjonen til Visit Lyngenfjord er at kommunene i Nord-Troms bør satse på cruise.

At oppfordringen om å satse på cruisenæring kommer fra et destinasjonsselskap som skal jobbe for at regionen skal være en bærekraftig reiselivsdestinasjon, synes vi er oppsiktsvekkende.

MENINGER: Skal Lyngenfjordregionen satse på cruiseturisme? – Det er ingen tvil om at Lyngenfjordregionen vil stille strenge krav om det skulle bli cruiseturisme her i framtiden.

Det er ikke tvil om at miljøutfordringene knyttet til cruisenæringen er massive. Cruisebåter slipper ut enorme mengder CO2 og båtene står for helseskadelig luftforurensing i form av svoveloksid og nitrogenoksid. NoX-utslippene fra cruisetrafikken i Norge er faktisk større enn utslippene fra hele den norske bilparken, viser en rapport fra transportenviroment.org (2019). I tillegg skal både kloakken og avfallet fra cruisebåtene håndteres.

Rapporten som Visit Lyngenfjord har utarbeidet synes å ta disse problemene med stoisk ro og de har god tiltro til at cruisenæringen sjøl vil rydde opp i dette: Cruiseindustrien har blitt erklært som miljøversting innen reiselivsnæringen og det er det nok gode grunner til - i hvert fall hvis en ser på det store bildet. Men, dette er en industri i endring og cruisenæringen i Norge jobber iherdig for å gjøre cruise så bærekraftig som mulig.

I tillegg til de ovennevnte generelle problemstillingene, er den mest uttalte bekymringen som rapporten belyser, folks frykt for overturisme og belastningen store turistgrupper kan ha på lokalsamfunnet. Selv de “små” båtene damper inn med ganske mange høydemeter metall over fjorden og setter fra seg flere hundre mennesker av gangen, i visse tilfeller flere ganger om dagen. Har vi infrastruktur til dette? Hva vil det koste å tilrettelegge for en slik satsing? Hvordan skal reiselivsatsing bygge opp om god verdiforvaltning av natur, kultur og lokalbefolkningens trivsel? Dette er betimelige spørsmål, som rapporten dessverre ikke gir svar på.

Men er det virkelig slik at det gir økt verdiskapning og økt sysselsetting å slippe til cruiseturisme i små kommuner? Innovasjon Norge gjennomførte en undersøkelse i 2019 om cruiseturisme i Norge. Rapporten og uttalelsen fra Margrethe Helgebostad er å finne på Visit Norway sin hjemmeside. Det er den største undersøkelsen som er gjort innen temaet og svarene fra rapporten er nokså klare:

Cruiseturistene er betalingsvillige turister, som bruker mye penger på reisen til Norge. Størstedelen av forbruket er betaling for cruisepakken. (…) - Cruisepassasjerene bruker mye penger på sine Norgesferie totalt sett. Men fordi de ikke bruker penger på overnatting og transport i Norge, er det mindre penger som blir igjen her til lands sammenlignet med andre feriereisende, forklarer Helgebostad.

En rapport utarbeidet av byrået Stakeholder på vegne av NHO Reiseliv er like klare i sin konklusjon: Cruiseturister legger igjen minst penger på land og slipper ut mest CO2 av alle turistgrupper som kommer til Norge. I tillegg skaper denne typen turisme mest misnøye hos lokalbefolkningen på lang sikt. Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv sier Hvis Norge skal vokse som en bærekraftig destinasjon må vi vite hvilke turistgrupper vi bør satse på fremover. Målet må være å tiltrekke oss flere turister med lavt klimaavtrykk, som blir her lenge, og som bidrar til lokal verdiskaping og sysselsetting.

Enda tydeligere er den samme Kristin Krohn Devold i et intervju i DN (12.11.19) om cruiseturistenes klimagassutslipp: Dette er dramatiske tall som viser at vi er nødt til å begrense cruisetrafikken både av hensyn til utslippene og den over-turismen som gjør folk lokalt forbannet.

Anbefalingene om å satse på turisme med lavt klimaavtrykk og som bidrar til lokal verdiskaping og sysselsetting, er noe MDG stiller seg helhetlig bak. Bærekraftig utvikling innenfor alle lokale næringer i regionen vår krever langsiktig og helhetlig planlegging med mål om å gi trygge arbeidsplasser og utvikle gode fag- og arbeidsmiljø. Potensialet for å utvikle reiselivsnæringen og den lokale verdiskapingen, er stort,- hvis man gjør det riktig.

Rapporten viser at arbeidet til Visit Lyngenfjord er dårlig forankret. Under prosjektet har de gjennomført to folkemøter og én digital spørreundersøkelse som kommunene har blitt bedt om å distribuere. I spørreundersøkelsen fikk de inn kun 43 innbyggersvar og 19 bedriftssvar. Til tross for en slik mager innbyggerdeltagelse, og lite overbevisende tolkning av eventuelle fordeler med å åpne for cruiseturisme, så har destinasjonsselskapet turt å gjøre en anbefaling. Konklusjonen finner man i rapporten på side 20:

Forstudiet anbefaler at Visit Lyngenfjord tar prosjektet inn i neste fase fordi (…) - Mange reiselivsaktører, og noen innbyggere ønsker cruisesatsingen velkommen. Videre anbefales det at det fattes politiske vedtak i hver av kommunene hvor man ønsker cruisenæringen velkommen.

Så det anbefales at veien videre, går utenom folket. Vi mener at dersom fjorden vår skal åpnes, må i det minste lokalbefolkningen få si sin mening. Det å kunne påvirke prosesser som settes i gang i små lokalsamfunn som våre er viktig, nettopp fordi forholdene er så små. I dette tilfellet vil avgjørelsen om å cruise eller ikke, være med på å velge en vei. Hvilken retning ønsker vi at regionen skal stå for i forvaltningen av naturen, merkevaren og livsstilen i hele Lyngen-regionen? Og det er ingenting annet enn et verdivalg.