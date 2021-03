– Verden er i stor grad er forstått og beskrevet utfra mannens perspektiv

leserbrev

Før var utdanning, forskning, arbeidsliv og politikk forbeholdt menn. Siden verden i stor grad er forstått og beskrevet utfra mannens perspektiv, har vi på veien mistet noe av det vi tradisjonelt har sett på som myke verdier og ferdigheter. Vi er vant til å tenke at de harde verdiene gir mest fortjeneste og vekst.

Vi har akkurat startet på det FN har kalt «tiåret for naturrestaurering». I den anledning ønsker jeg å trekke frem en kvinnelig botaniker og forfatter, Robin Wall Kimmerer. Hennes spesialfelt er moser og naturrestaurering, og hun inkluderer en dimensjon i forskningen som tidligere har vært ganske fraværende; de myke verdiene. Kimmerer jobber blant annet med å koble vitenskapelig kunnskap med visdom fra den gang da vi alle var naturmennesker. Den typen visdom som har gått videre i generasjoner uten nedtegnelse, men som for eksempel kommer til uttrykk i språket vi bruker. Indianerstammen Potawatomi har et ord, «puhpowee», som betyr «den kraften som får sopp til å trenge opp av skogbunnen i løpet av natten». Denne kraften er noe vi ikke kan måle i kroner og ører. Vi har ikke gitt «puhpowee» en egenverdi, og vi har langt mindre et ord for det i samfunnsøkonomiske rapporter. Ordet «plante» betyr på enkelte språk noe så fundamentalt som «de som tar seg av oss», og slik de renser vann, lager jordsmonn og samarbeider med trærne i skogen, ser vi at vi ikke kunne klart oss uten dem. Vi forstår verden utfra det språket vi snakker.

KOMMENTAR: – Kunst, kunnskap og like rettigheter Det er fantastisk å være kvinne, jeg digger det, men i likhet med altfor mange andre har jeg flere ganger kjent på både frykt og ubehag ved å være nettopp det. Over hele verden er 8. mars en viktig markering av kampen for frihet, og frihet får vi først når ALLE mennesker får like rettigheter og like muligheter, uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonalitet og legning.

For å sikre økonomisk vekst har vi blitt genuine individualister topptrent i å konkurrere og komme med hardtslående argumenter, men nå må vi for alvor lære oss å samarbeide og å lytte for å sikre jordas fremtid. Har vi glemt den naturlige tilværelsens gjensidighet og grunnleggende samarbeidsform? Vi må nærmest restarte oss selv for å innta en dyp forståelse av hvordan alt henger sammen. Vi må på nytt lære oss omtanke, praktisere tillit og tilegne oss selvinnsikt. De harde verdiene, ofte materialisert som klingende mynt, har veid tyngst når vi har vurdert for eller imot naturinngrep. Økonomisk vekst har fortrengt naturens egenverdi, som igjen har medført et massivt naturtap som vi nå skal forsøke å ta igjen ved restaurering.

I dag ser vi heldigvis kvinner i ledende posisjoner uten at vi leer på øyelokket. Men fremdeles har vi vansker med å prioritere myke verdier fremfor harde. Det er liten tvil om at verdier man anser for å være harde har vært i fokus i mannsdominerte yrker, og typiske harde ferdigheter som handlekraftig, konkurranseorientert, målrettet, strategisk, risikovillig og så videre beskrives fremdeles som de mest ønskede kvalifikasjonene i mange stillingsannonser. Selvfølgelig finnes det nyanser, men poenget er det samme; Det er på høy tid at vi åpner opp for de myke verdiene. Heldigvis er ikke dette helt nytt. Forskning har vist at bedrifter og organisasjoner som setter myke verdier høyt, gjør det bedre enn de som fremdeles styrer etter den harde linjen. Innen HR har myke ferdigheter begynt å vinne terreng.

Vi må bort fra misoppfatningen om at myke verdier er forbeholdt kvinner. Psykolog Eva Tryti har uttalt at det er lett å glemme hva frykten for det feminine stjeler fra guttene. Hun påpeker at vi fortsatt lever med en gammel skrekk for at alt mykt og feminint er farlig for menn. Dette medfører at menn har et smalere spillerom enn kvinner, der de risikerer å bli sosialt straffet for å vise følsomhet og empati.

I denne sammenhengen er det derfor ikke snakk om kvinnefrigjøring, men en menneskefrigjøring der myke og harde verdier ikke knyttes til kjønn, kultur og dogmer. Økonom og journalist Kathrine Aspaas sier i boken «Den emosjonelle revolusjon» at vi trenger denne frigjøringen for å utfordre og utvikle markeder og samfunnsstrukturer, gjøre det attraktivt å jobbe langsiktig, og lett å ta gode valg for naturen og samfunnet, basert på tillit og omsorg.

Vi kan kanskje trøste oss med at «landet kjenner oss, selv om vi har gått oss bort», som Kimmerer skriver. Hun understreker at det ikke bare er naturen i seg selv som må restaureres, men også vårt forhold til den. En slik nærmest poetisk tilnærming til vitenskapen, der myke verdier bringes inn, kan gi nye perspektiv og gjenopplive gamle. Vi kan starte med å verdsette «puhpowee» høyere.