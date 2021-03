Kjære, Erna

leserbrev

I dag er jeg nøyaktig 6 måneder og 3 uker, (du skjønner jeg lå litt ekstra lenge i magen til mamma og kosa meg) og mammas betalte permisjon er offisielt over.

Nå skulle egentlig pappaen min tatt over, vært hjemme og hatt «the time of our life», bare vi gutta boys! Hørt rykter om både PlayStation og Fifa – vet ikke helt hva det er, men det er sikkert kult. Men det har seg slik at vi har møtt på noen problemer, eller... Vet ikke om det er problemer, eller normalt – for jeg er jo tross alt bare en liten baby.

Her er casen: JEG LIKER BARE PUPP!

Kanskje litt flaut å si det siden jeg nå skal være «stor gutt», og pappa skal kunne ha meg alene åtte timer om dagen. Mamma og pappa har prøvd i snart ett par måneder å øve meg på å like det de kaller mat. Jeg kaller det gratis brekningsmiddel og fin pynt på bodyen! Skjønner ikke helt at de tror en puppegutt som meg gir meg så lett, så jeg skal pine de en stund til før jeg finner ut at det kanskje er litt godt likevel.

En annen ting er at jeg har vært en del syk i mine første 6 måneder av livet. Dette har ført til at jeg er totalt avhengig av mammaen min. Jeg er litt redd og bekymret enda, og trenger alltid å vite at jeg har min trygge havn i nærheten. Ser jeg ikke mammaen min må jeg rett og slett gråte en del – og da kommer hun og gir meg den kosen jeg trenger for å bli litt tøffere. Jeg er kjempe glad i pappaen min også altså – men det er noe med mamma som gjør at jeg trenger henne hjemme med meg enda en stund til.

Mammmma og ppaapppaa (som jeg liker å kalle de) har kommet fram til at mamma kan faktisk ikke gå fra meg enda, og flaks for meg som skal få ha henne hjemme noen måneder til – slik at det kan bli litt lettere for oss alle når det er tid for kvalitetstid med papsen hjemme! Ulønna permisjon kaller de det. Har ikke peiling på hva det heller er – men skjønner at jeg er heldig som kommer fra en familie hvor det lar seg gjøre for en stund.

For har hørt at det er nemlig ikke alle som kan gjøre det sånn, det sa nemlig en av babyene i barselsgruppa til meg – han hadde lært seg å ta flaske sånn at mamma kunne begynne å jobbe igjen. Håper ikke han er som meg som gjerne spiser hele natta også. Da syns jeg skikkelig synd i mammaen hans.

Håper du leser dette Erna, og kanskje kan snakke litt sammen med de andre du jobber med. For det hadde nok vært mye mindre bekymringer for alle hvis de som skulle bli foreldre kunne fått litt mer frihet til å bestemme selv hva som passet best for sin familie. Tør nesten vedde på flere babyer og økt befolkning hvis du endrer litt på reglene.

Det sier i hvert fall mamma, og enn så lenge mener jeg stort sett det samme som hun.