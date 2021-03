leserbrev

Rusreformutvalgets rapport er 416 sider langt og skrevet av pinntørre jurister, forskere, spesialister - og en politiinspektør ved seksjon for etterretning og forebygging, Politidirektoratet. Reformforslaget er basert på grundig gjennomgang av tilgjengelig forskning og erfaringer fra sammenlignbare land.

Yngve Myrvoll skriver i Framtid i Nord 26.februar at han leser reformen som feilslått. Politiinspektøren tilbyr ikke kilder for sine påstander, som strider direkte i mot forslaget regjeringen nå legger fram. Han viser til sin erfaringsbaserte kunnskap. Da er det viktig å huske på at Myrvoll på grunn av sin stilling taler i selvforsvar. Sitatene er hentet fra hans innlegg.

Fra straff til hjelp

“En gladsak for voksne ressurssterke rekreasjonsbrukere”

Kriminaliseringen av rusbrukere er en feilslått avholdspolitikk ansvarlig for ødeleggelse av liv og helse i flere tiår. Straffen rammer usosialt og rasistisk. Trusler om straff står som hinder for de som trenger hjelp, og det finnes ikke empirisk grunnlag for å si at straff forebygger eller reduserer rusbruk.

En rusreform vil være en sosialpolitisk seier og et viktig steg mot en human og kunnskapsbasert behandling av mennesker med rusrelaterte problemer.

Dette er grunnen til at samtlige FN-organer, Verdens Helseorganisasjon, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund, Psykologforeningen, Riksadvokaten, Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, samtlige brukerorganisasjoner, Barneombudet, Forandringsfabrikken og mange mange flere støtter rusreformen. Erkjennelsen av at rusproblemer først og fremst er et helseproblem, og at straff skader.

Politiets rolle består, nå uten brukerjakt

“Denne reformen innebærer begrensninger av politiets virkemidler og mulighetsrom for tidlig inngripen i en ruskarriere.”

Politiet skal fortsatt avdekke bruk, kjøp og oppbevaring av narkotiske stoffer, og de har fortsatt adgang til å visitere personer ved mistanke om dette. Som før kan politiet også beslaglegge rusmidler. I sitt leserbrev uttrykker Myrvoll stor bekymring for ungdommen. Politiinspektøren opplever at etatens “såkalte tvangsmidler” er “adekvat forebyggende”, til tross for at Norge topper overdosestatistikkene.

I dag kan ungdom mellom velge mellom straff og en frivillig ruskontrakt. Omsorgen som unge føler når fremmede voksne står sammen med dem på toalettet for å sikre rene urinprøver må være til å føle på. Nytteverdien er dessverre vanskelig å bevise i følge Helsedirektoratet, som mener effekten av ruskontrakter er for dårlig dokumentert til at de kan kalles kunnskapsbasert. Styrelederen i Norsk Narkotikapolitiforening konkluderer med det samme i sin masteroppgave.

Ruskontrakten kalles frivillig, og kan etter reformen inngås med for eksempel barnevernet eller foreldre. Men frivillighet under trusler kan være belastende, som 2018 da en 15 år gammel jente anmeldte et overgrep og endte med bot for å ha røyket hasj. Hun fikk tilbud om påtaleunnlatelse ved signering av ruskontrakt. Overgrepssaken ble henlagt.

Det er rom for forbedring. Vi trenger forebygging som fungerer og senker terskelen for å oppsøke hjelp. Både for de som trenger helsehjelp, og for å styrke tillit mellom befolkning og politi.

Avkriminalisering er ikke legalisering

“Reformens manglende grensesetting vil i praksis kunne oppfattes som legalisering.”

Begrepsavklaringer er nødvendig fra tid til annen. Særlig i jussen, og særlig når den utøvende makt er upresis i dens formidling.

For voksne myndige kan avkriminalisering sammenlignes med røykeforbudet vi alle nå er vel kjent med. Det er fortsatt ikke straffbart å røyke i baren, men det er ulovlig. For ungdom vil justeringen av straffereaksjon være enda mer gjenkjennelig. På samme måte som mindreårige ikke har lov til å kjøpe alkohol eller tobakk, kan de heller ikke kjøpe eller bruke rusmidler.

Rusmidler - fortsatt ikke lovlig

“Utvalgets forslag til lovlig besittelse av amfetamin, hasj, heroin og piller ligger på et nivå som kan utnyttes til omsetning.”

Rusmidlers juridiske status forblir uendret. Fortsatt ulovlig, om du vil. Politiet skal fortsatt avdekke og oppklare lovbrudd knyttet til de samme - illegale - stoffene. Med fare for gjentakelse: Rusreformen foreslår avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder rusmidler til eget bruk. Mengdene, eller terskelverdiene, er beregnede brukerdoser for korte perioder slik at brukere skal slippe å oppsøke selgere daglig, og dermed begrense kontakten i belastede miljøer.

Loven er ikke blind – den er sosialt urettferdig

“I tillegg påstås det at politiets inngripen fører til stigmatisering og ødelegger fremtiden til ungdommen.”

Politiets inngripen har ført til at ungdom fra Oslo øst straffes tre ganger så mye som ungdom fra Oslo Vest, selv om vestkantungdommen bruker dobbelt så mye cannabis. Dette indikerer profilering og har unektelig bidratt til et ufortjent dårlig rykte i en bydel med mange minoriteter. Det gjelder ikke bare for Oslo. Barn av foreldre med lav utdannelse har syv ganger høyere risiko for å bli straffet for cannabisbruk enn barn av foreldre med høy utdannelse, samtidig som barn av høyt utdannede bruker dobbelt så mye.

Å bli merket som kriminell er et enormt sosialt stigma. Det fungerer ikke forebyggende å være straffedømt. Straff fører ikke til mindre bruk blant unge – det fører til gjeld, utenforskap og øker sannsynligheten for videre kriminell adferd.

Vanskelige jenter som ødelegger alt Gjenfødt og ren, uten synd, spør kommentator Marianne Bilden?

Vi lar de fleste gå, men svikter de som trenger hjelp

“de fleste vil nok ikke se sitt ”lovlige” misbruk som et problem før det er for sent”

De fleste vil aldri utvikle et rusproblem. Cannabis er det mest brukte illegale rusmiddelet Norge. En av fire nordmenn oppgir å ha prøvd cannabis i løpet av livet, mens 5 prosent oppgir å ha brukt stoffet i løpet av de siste 12 månedene.

Hva er hemmeligheten til alle som har brukt rusmidler, men som ikke utvikler et problem? Tok de seg en kjapp tur i buret og så lyset? Et enkelt forelegg og et par små år med betinget fengsel?

Nei. Den store overvekten brukere og ikke-brukere er velsignet med et godt liv og trygge sosiale rammer, til motsetning fra overvekten problembrukere - som ofte har opplevde overgrep og traumer, i tillegg til fysiske eller psykiske lidelser.

Disse menneskene har rett til verdig helsehjelp og frihet fra forfølgelse og stigma.

Tverrpolitisk vilje til endring

Avholdsfolket og nullvisjon-moralistene har hatt stålkontroll på rusdebatten i årevis. Fullstendig taushet. Politisk selvmord for de som tar ordet. “Vi vet for lite”, sa de. Nå vet vi mer.

Rusreformutvalget er faglig sterk og tverrpolitisk forankret. Kriminalisering reduserer ikke bruken av narkotika. Når vi vet det, og vet at straff i seg selv skader - og da må vi slutte å straffe.