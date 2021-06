Senterpartiets løfter om nye lensmannskontor er tull og tøys

leserbrev

Norsk politi er bedre rustet til å håndtere moderne kriminalitet enn noen gang før. Politireformen har løftet beredskapen til nye høyder, og 94% av nordmenn oppgir at de føler seg trygge. Det er en viktig tilbakemelding, og et signal om at pilene peker i riktig retning.

Men det har ikke vært enkelt. De siste seks årene har regjeringen stått fjellstøtt i stormen som har herjet rundt politireformen. Senterpartiet på sin side har fått spy ut billig retorikk om at tryggheten i distriktene er svekket. Etter hvert har sannheten slått inn: Det stemmer ikke.

Høyre har vært opptatt med å sikre tryggheten for alle nordmenn der de bor. Det har resultert i sterke politidistrikter, med egne forebyggende enheter, raskere etterforskning, over 2500 flere operative politifolk, en 60% større beredskapstropp, nye politihelikoptre, moderne utstyr, et nasjonalt beredskapssenter og mer trening for politiet – bare for å nevne noe.

Mens Høyre har vært på jobb, har Senterpartiet dyrket sin reverseringsmani og vært opptatt med å bygge det ene luftslottet etter det andre. Det største av dem alle er kanskje de tomme løftene om å gjenåpne lensmannskontorer.

Først ville de tilsynelatende gjenåpne over 100 nedlagte lensmannskontorer. I 2019 ønsket de å gjenåpne 20. I 2020 ville de la kommunene selv få bestemme om de skal gjenåpne lensmannskontor. Og i mai 2021 kan Senterpartiets Marit Arnstad igjen fortelle til Klassekampen at de bare vil gjenåpne 20 lensmannskontor.

I mellomtiden har Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum kun satt av om lag 30 millioner kroner til dette løftet. Det finnes offentlige toaletter som koster mer.

Dette er et valgløfte som kommer til å ende med et mageplask.

Dyre, nye politibygg i distriktene gir nemlig ingen reell trygghet. De vil stå like tomme som da Sp styrte forrige gang. Sp-løftene er ren nostalgi, og et ønske om å gå tilbake til 90-tallspolitiet. Både kriminaliteten og Norge har forandret seg siden den gang. Men det er sikkert effektivt valgflesk.

Vi er 100 dager unna et svært viktig stortingsvalg for Norge. Hver bidige dag vokser listen over dyre valgløfter fra populistene på venstresiden. Hver dag blir det mer og mer klart: Velgerne blir lurt. Dette regnestykket kommer aldri til å gå opp.

Det er derfor på tide med noen harde spørsmål og ærlige svar: Hva skal kontorpolitiet til Vedum koste? Hvor skal dere ta pengene fra? Hvor skal kontorenes bygges?

Og viktigst av alt: Hvorfor brukes ikke pengene på operativt politi i stedet?