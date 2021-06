Det finnes bare én løsning for Arnøya

leserbrev

Fylkestinget skal snart behandle saken om rassikring av Arnøya. Der vil på mange måter fremtiden for øya avgjøres.

Innstillinga fra Fylkesrådet til samferdselskomiteen og senere til fylkestinget er langt fra god nok, men et steg i riktig retning.

I sak 6/21 som skal behandles i samferdselskomiteen 14/6 står det:

«Fylkestinget tar saken til orientering. Fylkestinget ber fylkesrådet jobbe videre med utredning av virkninger for reindrift og miljø, samt måling av snødybder for en mulig framtidig høyfjellsveg».

I Framtid i Nord på nett 9/6 sier fylkesråd Hansen at prosjektet ikke er modent nok!!!

Det mener jeg er helt feil, prosjektet er overmodent og burde ha vært kommet betydelig lenger på sin vei til realisering.

Det gode med innstillingen er at det politiske flertallet i fylkestinget sannsynligvis nå gir sin tilslutning til at det er løsning med vei/tunell det skal jobbes videre med.

Arnøya er ganske unik!! All næringsaktivitet på øya er skapt og drives av lokale grundere. Så vidt jeg vet finnes det ikke en eneste krone fra nasjonale eller internasjonale investorer i noen av øyas bedrifter. Med tanke på de næringene disse bedriftene omfavner så tror jeg vi skal leite lenge for å finne andre områder hvor de lokale er like dominerende og satser like mye som det Arnøyas grundere har gjort og fortsatt gjør.

En kjapp opptelling viser at vi har mellom 160 og 190 helårs arbeidsplasser på øya og verdiskapningen er på nærmere 2 milliarder kroner!!! Når vi vet at det bor ca. 350 personer på øya så blir verdiskapningen pr innbygger på nesten 6 mill. pr år.

En vei gjennom Skardalen er ifølge sakspapirene til kommende fylkesting kostnadsberegnet til 700 mill. Det vil si en investeringskostnad på ca. 2 mill. pr innbygger.

For meg virker kostnadene som er i dokumentene alt for høye, i alle fall om vi sammenligner med andre prosjekter og jeg tenker da i første omgang på prosjektet med ny vei og tuneller over Kvænangsfjellet

Der er 24 km vei og 5,7 km tunell over Kvænangsfjellet beregnet å koste 2 mrd og da blir 700 mill. for 4,5 km ny vei og 1,6 km tunell på Arnøya et for høyt overslag. Når vi tar med at standard på et riksveiprosjekt har høyere krav enn på et fylkesveiprosjekt så virker det som at det finnes noen som vil sette prisen så høyt på vei/tunell gjennom Skardalen at det skal skremme bort så mange som mulig fra prosjektet.

I samme artikkel i Framtidinord bruker fylkesrådet også den høye prisen som argument for at dette vil ta tid.

Om vi regner om det som er kostnader for Kvænangsfjellet så vil prosjektet på Arnøya ha en pris på under 500 mill., eller om Arnøypriser hadde blitt brukt motsatt vei så skulle Kvænangsfjellet ha kostet omkring 3 mrd. Jeg er selvsagt klar over at dagens vei over Kvænangsfjellet gjør at noen kostnader der blir lavere, men å sprenge ut tunell vil koste det samme på begge stedene.

Et annet moment i forhold til finansieringen som ikke må glemmes er at veien fra E6 til Skjervøy og videre ut til Årviksand er en del av sjømatveiene og at det det er en viktig vei både for hvitfisk og laksenæringen.

Fylkesråden sa i møte med Skjervøy kommune at hun var bekymret for de som ferdes på veien. Når det nå fastslås at veien er den løsningen alle vil gå for så burde hun heller pushe på for å få fortgang i prosjektet. Det ville være med på å gjøre at det raskt ble sikker vei for alle.

Jeg skjønner at vær og snøforhold må sjekkes, men kjentfolk, som har observert området der veien er planlagt over lang tid, påpeker at snøforholdene er svært gunstige.

I notatet som ligger ved saken blir det beskrevet at skredtårn og reservefergeleie vil koste omkring 150 millioner, og det uten at man vet hvor et nytt fergeleie kan ligge. Jeg vil tro at et slikt prosjekt med de konsekvensene som ikke er avklart, vil bli betydelig dyrere.

Det pekes også på at konsekvenser for reindrifta og miljøet må utredes, men dette må være mulig å gjøre samtidig som man lager en reguleringsplan for området.

Samene vil heller ikke være de som lager problem for prosjektet. Jeg har sjøl hatt kontakt med talspersoner for samene som sier at de selvsagt er opptatt av at alle på Arnøya får en trygg vei, og som de sier så er Arnøya tross alt deres andre hjem.

Som jeg startet med så er jeg glad for at fylkesrådet har lyttet til politikere og folk i Skjervøy, men hun bør sette all sin politiske pondus inn på å få realisert prosjektet raskere enn det hun nå antyder.

Folk og næringsliv på Arnøya må nå få sitt krav om sikker vei oppfylt slik at øya med de mange mulighetene og den lokale ståpåviljen også kan få en positiv folketallsutvikling.