Lyngen sambandet er vedtatt elektrifisert, men før vi kommer oss dit skal brukerne gjennom flere utfordringer. Folket i distriktene er tapere for såkalt klimapolitikk, mens fylket har misbrukt behovet for fergetransport for å vinne et slag for denne politikken.



For nå har vi ferger som ikke er Hamperokken verdig. Det har vel aldri vært en tid hvor vi har gått så tilbake i tiden.

Flere har undret seg over innstilte ferger på blikkstille hav, vær og motorkraft er ofte de vage svar vi får.

Ikke misforstå, all ære til mannskapene på disse fergene. Men hvorfor har fylket sendt ferger til Lyngen-sambandet som ikke kan navigere under våre værforhold?

Ikke misforstå, all ære til mannskapene på disse fergene. Men hvorfor har fylket sendt ferger til Lyngen-sambandet som ikke kan navigere under våre værforhold?



Vi brukerne har vel observert fergen over Ullsfjord på god stim over, kun for å bli dratt sideveis mot kysten før de kommer seg til fergeleiet igjen. Disse fergene skal vi fortsette å bruke til i alle fall til 2023, og det er kun hvis fylket klarer å fikse de strømproblemene vi har.



I en klimapolitisk sak, så burde ikke tilbudet til brukerne svekkes på et slikt nivå som vårt har blitt.

På toppen av det hele, så roper samtlige partier på Løvebakken etter gratis fergetilbud til alle, og her står vi med regning fra Troms og Finnmark fylkeskommune med en regning fra 3000-3700kr.



Hvis du vil ha den dinglende gulroten som er full rabatt, så må du betale alt i et for å få en fergepris som faktisk er anstendig lav nok til å være distriktsvennlig. Vi kan selvfølgelig velge å ikke betale alt i et, og heller få regning i posten, men da uten rabattene.



Det er såvidt meg bekjent ingen som har klaget på at de MÅ betale, men det er måten vi må betale og til hva vi betaler.



Ullsfjordforbindelsen kunne vært den dinglende gulroten, og en langt mer vinnersak i forhold til elektrifiserte ferger, for å vinne et slag for klima, og for innbyggere og næringsaktører i den nordlige delen av Troms og Finnmark .