leserbrev

8. august publiserte avisa Nordlys en sak om tilstanden til Ullsfjordfergen. Saken ble delt på Nordlys sin Facebookside hvor den skapte et stort engasjement, så stort at når man må lete lenge etter en artikkel med like mye engasjement. I saken er kritiserer Ola O.K Giæver Jr. tilstanden på fergen Norled har satt inn etter at de overtok driften av Lyngensambandene. Hva er med Ola sin kritikk som vekker befolkningen? Er det bare folks misnøye med det han kaller en skitten ferge, eller er det noe mer, noe som ulmer i befolkningen i regionen?

1. januar 2021 var starten på et nytt anbud på Lyngensambandet, et samband som består av Breivikeidet - Svensby og Lyngseidet - Olderdalen. Bjørklids Ferjerederi var på denne dato ferdig med over nesten 70 års tjeneste over fjordene og Norled skulle ta over. Det var kanskje vemodig å miste det gamle og kjente, men samtidig var det kanskje spennende med en ny aktør med nye ferger. Spenningen er nå over og vi i Lyngen står igjen med svarteper og lengter tilbake til det kjente.

Norled har vist liten forståelse for hva de går til og kvaliteten på fergetilbudet for Lyngsværinger, og mange andre som skal nordover og sørover i vårt land, er blitt en begredelig opplevelse. På Ullsfjorden har vi mistet et flott kafetilbud og igjen står vi med en kaffeautomat og en selvplukk-løsning som ser tidvis ser særdeles glissen ut. Mang en reisende over Ullsfjorden har også kjent på en annen følelse etter jul, en rar følelse i magen. Ikke fordi det er slutt på vafler på Ullsfjorden, men fordi vi har fått en ferge som vingler mer en enn full mann og dette på dager med relativt fint vær sett i nordnorsk sammenheng. Dette til tross for at anbudet sa at rederiet skulle gjøre seg kjent med de værforhold og sette inne en ferge tilpasset de værforhold som er på fjordene. Har Norled glemt dette, eller har de kanskje funnet den billigste ferga som gave det billigste anbudet? Mye kan tyde på dette. Biler fulle av saltvann, en ferge som ruller på flatt hav, sideramper som enda ikke har opplevd det vi har av vinter her i nord. Vi gleder oss ikke akkurat til årstidene som kommer.

På Lyngen har vi fått fergen MF Folkestad, en ferge laget for et samband på 15 minutter mellom Folkestad og Volda. Mener Norled at en slik ferge er tilpasset en 40 minutters overfart hvor personer i buss må ut av bussen? Det er nok forskjell på behovene til de som skal ta en 15 minutters tur og det som skal ta en på 40 minutter. Har Norled tenkt på dette? Vi ville nok fort blitt korrigert med at MF Folkestad tross alt skal til Ullsfjorden og MF Ibestad skal trafikkere Lyngen, men er dette noe bedre? MF Ibestad, en ferge med rampe på kun en side, en smal planke som trafikkerer et samband som ikke kan sammenligne seg når det kommer til tungtransport mengde, tror Norled dette er en bra match eller bryr de seg ikke? Mener virkelig fylket at dette er en god match med forholdene som råder på fjordene våre?

Er det kanskje dette Ola Giæver har truffet i befolkningen? En følelse av at vi ikke blir sett, at ingen som bryr seg? Har Norled og Troms og Finnmark fylkeskommune glemt hvem som reiser med disse fergene? Er det ikke oss som reiser med fergene man skal tilfredsstille? Er det ikke vi som betaler billetter? Er det ikke vi som må sitte i trange kafeer, uten den kjente Mydlandpølsa, som mange garantert lengter etter over Ullsfjorden. Svaret er nok «Nei, de bryr seg ikke» og dette blir klart når man leser premisset for å vinne anbudet. Pris. Utelukkende pris. Ikke et ord om kvalitet, ikke et ord om komfort. Ingenting annet en pris skulle vektes når anbudsvinner skulle velges. Dette var dette anbudet vår forrige leder av samferdsel i fylket, Ivar B. Prestbakmo ( SP), følte vi fortjente. Ikke kvalitet, ikke komfort, vi skulle få det billigste som var mulig.

Her er det ikke altså ikke bare rederi som må kjenne erkjenne falitt, men også fylket. Det er tross alt fylkets anbud og oppfølgning som har ledet oss inn i denne nye hverdagen. En hverdag der det er viktigere å slå seg på brystet å si at vi tenker mer på pris og miljø enn å tenke på de reisende. Der det er viktigere å få på plass en ladestasjon enn å utrede Ullsfjordforbindelsen. Hva tenkte fylket når de godkjente fergene som skulle komme nordover, og hva tenkte Norled på når de seilte dem til oss? Kanskje tenkte de at vi bare må ta det vi får og ta til takke med det? Det føles slik. Og dette skal vi leve med, disse fergene. Ja, og ikke minst deres ladestasjoner til 100 millioner.

Så hva var det Ola fant i oss? Var det et folk som er lei? Folk som er lei at vi i nord skal få slitte ferger sørfra? Lei av at vi må ta til takke med ferger som bare er på oppbevaring fordi kapasiteten på spikerverkene var full? Lei av biler som er fulle av saltvann. Lei av trange områder å sitte og mager som sulter fordi komfort for reisende er ikke viktig. Lei av slitte og skitne ferger. Lei av at ingen tar ansvar. Rett å slett lei av følelsen å ikke bli hørt eller sett!