Din stemme kan utgjøre en forskjell for dyrene

leserbrev

Dyrevernalliansen har gjennomgått stortingspartienes programmer på søken etter politikk som er bra for dyrene. Vi har også saumfart tusenvis av sider med vedtak, budsjettforslag og merknader for å vurdere partienes innsats for dyrevelferden. Resultatet er vår nyeste valgguide.

Fire partier fremstår som gode alternativer for deg som ønsker å gi dyrene en stemme. MDG er vurdert som det beste alternativet, men det er ikke stor avstand ned til Rødt, SV og Venstre.

Behovet for å styrke dyrevelferden i landbruket er stort, særlig i de mest intensive produksjonene. De nylige avsløringene fra NRK som dokumenterte at grisevelferden fortsatt er elendig, illustrerer dette godt. Hovedutfordringen for grisene er at dagens regelverk ikke er tilpasset dyrenes behov. Det samme gjelder flere andre dyreslag, som for eksempel kylling. Til tross for dette er det kun MDG, Rødt, SV og Venstre som forplikter seg til å løfte dyrevelferden i landbruket.

De fire partiene har valgt å legge stor vekt på landbruksdyrenes behov, både i praktisk politikk og program. Det er også blant disse fire vi finner den beste politikken for pelsdyr, oppdrettsfisk og forsøksdyr.

Dessverre er det et stort gap fra dette øvre sjiktet til resten av partiene. Med noen få hederlige unntak er det lite å juble for i partiprogrammene til Ap, Høyre, Frp og Krf. Det er selvfølgelig mulig å finne positiv omtale av dyrevelferd i alle programmene, men vage formuleringer om at dyr «skal ha det godt» har liten verdi. Spesielt når vi vet hvor store lidelsene er for mange av landbruksdyrene i intensiv produksjon. Det hjelper også lite å snakke om «bærekraftig utvikling» i havbruket når 100 millioner oppdrettsfisk dør hvert år.

Mange har de siste årene fått øynene opp for Senterpartiet. Kanskje er du en av dem? Om ikke annet, bør du da vite at det er lite som tyder på at Sp vil gjøre noe positivt for dyrene dersom de kommer til makten. Tvert imot. Man burde kunne forvente at landbrukspartiet Sp som står både bønder og husdyrene nærmest har omtanke for dyrene. Isteden har de posisjonert seg som det mest dyrefiendtlige partiet. Hvis du er glad i dyr – styr unna Sp!

Vi håper at du vil lese gjennom Dyrevernalliansens valgguide før du bestemmer deg for hva du skal stemme. Husk at din stemme betyr noe, både for mennesker og dyr. Godt valg!