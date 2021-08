Gi olympiske leker tilbake til folket

leserbrev

OL-ilden i Tokyo er slukket. Det har vært et OL med store norske prestasjoner og noen nedturer. Begivenheter som vi i Norge vanligvis opplever i fellesskap der vi følger med våre gutter og jenter med glede, nerver og kanskje en tåre.

Dette felleskapet forutsetter at de store idrettsarrangementene sendes på de store kanalene. Slik at vi alle enkelt og gratis kan følge med våre idrettsutøvere. OL i Tokyo har vært gjemt bort på TV Norge og Discovery+. Det er ikke bra for idretten og det er ikke bra for samholdet.

Skal vi ta vare på interessen for idrett så må de store idrettsarrangementene sendes på TV2 eller NRK. Det er et paradoks at kvartfinalen i sommerens fotball EM mellom Sveits og Spania kunne vi se på NRK, men da Norge tok gull i Sandvolleyball i Tokyo så skjedde det inne i appen til Discovery+.

Det er sikkert mange gode grunner til at det er blitt slik og penger er garantert en vesentlig del av forklaringen. Likevel er idrett avhengig av engasjement og interesse – derfor bør vi sørge for at fremtidige idrettsmesterskap er lett tilgjengelig. Vi vil derfor i fremtiden se OL-ilden lyse på NRK og TV2.