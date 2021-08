Vi må ha et mer lokalt forankret politi i hele Troms

leserbrev

Det virker å være til stede, prate med mennesker, kjenne folk. Som Politiforbundet også har påpekt igjen og igjen. Politiarbeid er både- og, og det skal stå på et fundament av lokal tilstedeværelse- og kunnskap. Synlighet i form av beredskap som haster hurtig forbi virker derimot ikke. I hvert fall ikke hvis den lokale forankringen er fraværende. Alt det vet politiet godt. De får bare sjeldent ressurser eller politifaglig frie tøyler til å gjøre det og gjøre det riktig.– Dette skrev redaktøren i fagbladet Dansk politi i 2020.

Regjeringens søsterparti i Danmark gjennomførte en likende reform som den norske «nærpolitireformen» flere år før Høyre og Frp gjorde det samme her i landet. Fremfor å lære av deres feil dundret regjeringens reform rett ned i den samme grøfta som danskene hvor konsulentbruk og politibyråkrati vokste uhemmet. Med en ny dansk regjering fra 2019 som er opptatt av hele landet har dansk politi blitt endret. Det opprettes nå 20 nye lokale politistasjoner over hele landet. Det kuttes i sentralt politibyråkrati og konsulentbruk. Politiet skal være nær folk i Danmark.

Det danskene gjør er det samme Senterpartiet har kjempet for gjennom hele den såkalte «nærpolitireformen». Når sentraliseringen er gått for langt i Danmark, et land som er langt mindre enn Nordland og Troms i areal, så burde det kanskje gått opp et lys også for våre politiske motstandere.

At politiledere er fornøyd med seg selv og reformen er ikke så rart. De er ansatt for nettopp å gjennomføre nærpolitireformen og gå i takt på kommando fra regjeringen og Politidirektoratet enten de vil eller ikke. De kritiske stemmene har forsvunnet en etter en. Politimester Torbjørn Aas i Finnmark, regionlensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms, politimester Geir Ove Heir i Salten for å nevne noen.

Hva er status i Troms? Politiet i Lyngen og Skjervøy er nå stengt for publikum. Ibestad og Balsfjord er åpent 10-14 to dager i uka. Over 60 prosent av de ansatte i politiet jobber i Tromsø. Helikopterstøtten til politiet fra Forsvaret på Bardufoss har regjeringen avviklet og 6 av 9 helikoptre flyttet til Rygge. Det i store deler av døgnet en patrulje på vakt for eksempel i Midt-Troms lensmannsdistrikt.

En rekke land som Irland, Sveits, Østerrike, New Zealand og Danmark har nå en helt annen politikk knyttet til desentralisert politi enn Norge. I Irland er det for eksempel over 500 politistasjoner på et mindre areal enn Finnmark. Det er sikkert utfordrende for politiets ledelse, men det irske folk har et politi som er nær dem så å si uansett hvor de befinner seg. Det er også dette som er hele poenget. Politiet skal være til for folk, ikke for politikere eller byråkratiet. Da må politiet få være fysisk til stede. Da må politifolk få lov til å utøve politifaget fremfor å løpe i hamsterhjul og rapportere på alt mellom himmel og jord.

Som statusrapportne om nærpolitireformen fra mai 2021 skriver: «Verken nettpatruljen eller andre digitale løsninger og tjenester kan erstatte fysisk tilstedeværelse, men det kan være et godt og viktig supplement». Med andre ord, fysisk tilstedeværelse av politi kan ikke erstattes med regjeringens løsninger.

Senterpartiet vil ha et politi nær folk i hele landet. Det handler om trygghet, synlighet og ikke minst forebygging. Leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad sa på Lokalsamfunnskonferansen i januar at det er helt umulig å forebygge uten lokalkunnskap. Det samme sier dansk politi. Senterpartiet går derfor til valg på mer lokalt forankret politi i hele Troms.