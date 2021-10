Hverdagen som helsesykepleier

leserbrev

Du vet den følelsen, den om at her er det noe som ikke stemmer? Barnet vokser, mor smiler og viser omsorg. Men det er noe, noe jeg ikke klarer å få tak i. Spørsmålene omhandler barnets helse, trivsel. Ja da, alt går så fint, vi har det kjempebra. Bekymringen vokser i meg, som en ekkel klump i magen. Ser på klokka, timen er egentlig over, men jeg må spørre, - «du, hvordan har du det egentlig?». Mammaen ser på meg, tårene velter over i blikket. Den unge mammaen som har forsøkt sitt beste på å holde en fasade. «Jeg klarer ikke dette, jeg føler meg helt alene, det er ingen som forstår hvordan jeg har det»…

Slike hendelser er ikke uvanlige i vår hverdag som helsesykepleiere. Vi må tørre å spørre for å få de svarene som er nødvendige for videre oppfølging. Det tar ekstra tid, vi må kanskje kople inn andre instanser; psykolog, lege osv. Dersom vi ikke spør kan vi unngå merarbeid, men da bryter vi også loven.

Også i skolene skal vi drive oppsøkende virksomhet, være synlige og bidra til forebyggende psykososialt arbeid. Lærere og elever tar stadig kontakt når de ser oss i korridorene, noe som er veldig positivt for et godt samarbeid. Men dette fører også til at timebøkene og tiden vår, som allerede er fulle av oppfølgingssamtaler - går ut over det tilbudet vi skal ha med mulighet for åpen dør. Barn og unge lever «her og nå» - og kanskje akkurat i dag var dagen de var klar for å fortelle noen om at det ikke er så greit hjemme, eller at de gruer seg til å gå på skolen hver dag. Så får de beskjed av helsesykepleier når de banker på døra, om at «du må vente litt, kanskje jeg kan snakke med deg neste uke». Dessverre opplever mange dette, og forhåpentligvis har de andre voksne på skolen som de kan fortelle til.

Normtall for helsesykepleiere er definert ut fra forventet tidsbruk per barn for å følge opp helsestasjonsprogrammet 0-5 år, og skolehelsetjenesten. Normtallene sier ikke noe om tidsbruk som benyttes for å kjøre til – og fra skoler i distriktene, og tid for å kjøre på hjemmebesøk til personer som bor langt unna. I tillegg skal vi drive med fagutvikling, samarbeidsmøter og ivareta rollen som samfunnsaktør. Dette blir dessverre nedprioritert i en hektisk hverdag. Bemanningsnormen som foreligger i dag er basert på tall fra 2010. Tjenesten og samfunnet har vært i stor utvikling siden den gang. Det er blant annet rettet større fokus mot psykisk helsearbeid. Å arbeide helsefremmende og forebyggende for barn og unge bør være et viktig satsningsområde i tiden som kommer, og helsesykepleierne må få mulighet til å prioritere de arbeidsoppgaver som vi faktisk er eksperter på. Dette kan gjøres ved å øke antall helsesykepleiere i faste heltidsstillinger og få inn sekretær som arbeider med innkalling, utsendelse av brev og annet som vi bruker store deler av tiden på.

Dette leserinnlegget er skrevet med tanke på å synliggjøre hverdagen til helsesykepleiere generelt. Jeg ønsker ikke å kommentere tjenesten i Nordreisa spesielt. Vi som arbeider her er dyktige fagfolk, og vi har fokuset på å utvikle tjenesten til det beste for barn, unge og deres familier.