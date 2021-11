leserbrev

Jeg har en personlig og skremmende erfaring å dele med dere. Til tross for at min mann, Dag-Otto er fullvaksinert, ble han smittet med korona. Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd, om han ikke var vaksinert.

En uke etter han ble smitta fikk han kraftig hoste og feber. Hurtigtesten viste koronasmitte, og han gikk i isolasjon. Korona ble senere bekreftet av PCR-test. Heldigvis ble verken vår sønn eller jeg smitta, men den enste kontakten vi kunne ha fremover var via telefon.

Min mann hadde en tøff uke alene hjemme og etter fire døgn ble det virkelig ille. Feber med temperatur over 40 er mye for et voksent menneske. Hofte- og ryggsmerter gjorde det smertefullt å ligge eller sitte og det var tungt å gå og stå. Hodepine, muskelsmerter, og kraftig tørr hoste - særlig ved forsøk på å snakke fulgte med.

Kanskje spør noen om vaksinen virker? Vår sønn og jeg er også vaksinerte og ble ikke smittet - selv om vi var sammen med Dag-Otto da han var uvitende og mest smittsom. Jeg tør ikke å tenke på hvor alvorlig syk Dag-Otto kunne ha blitt uten å være vaksinert, og jeg er sjeleglad for at vi andre ikke ble smitta.

Jeg hadde aldri tatt sjansen på å være uvaksinert. Både av hensyn til de som av helsemessige årsaker ikke kan ta vaksinen, og av hensyn til barn og voksne som har svekket immunforsvar. Jeg anbefaler dere alle som kan å takke ja til vaksine – av hensyn til dere selv, til våre medmennesker, og vårt felles helsevesen.

Når det er mye smitte i samfunnet som nå, vil også flere vaksinerte bli smitta. Men jo flere som er vaksinert jo mindre blir smittetrykket.

Nå er det en uke siden Dag-Otto slapp ut av isolasjon. Han er tilbake i jobb, men er mye sliten. Lite skal til før han blir tungpustet og må sette seg ned. Kveldene er korte og søvnen er urolig. Hosteanfallene er fortsatt kraftige. Han har det ikke bra!

Derfor har jeg en oppfordring; vaksiner deg!